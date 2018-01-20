民航局反制M503蔡正元批打自己的小孩懲罰親戚

我方對大陸 M503 航路日前採取反制舉措，民航局 18 日宣布，針對持續使用 M503 相關航路的航空業者，暫不核准他們春節加班機的申請，預計 5 萬人受影響。國民黨前政策會執行長蔡正元 19 日表示，這根本就是「打自己的小孩，懲罰親戚。」

先前陸方逕自使用 M503 相關航路，引發我飛安及國防風險，民航局因此進一步做出春節加班機航班卡關的懲罰措施，據了解，中國東方航空一共申請 106 班，廈門航空申請 70 班，兩家陸籍航空加起來共 176 班春節加班機，都沒通過民航局審核，可能影響至少 5 萬名旅客，衝擊兩岸春節疏運；民航局指出，由於 M503 等相關航路未經兩岸協商，存在飛安疑慮，因此對持續使用這些航路的業者，暫不核准春節加班機的申請。

對此，蔡正元在臉書上說起「故事」來，他說「兩家親戚吵架，為了ㄧ條巷道，隔壁親戚未先打招呼，就開車經過巷道，家長氣不過，下令春節前後，親戚經營的校車，不可以開到家門口，但小孩要搭校車回家過年怎麼辦？沒關係，要校車停的遠遠的，讓小孩自己走回家；自己家的小孩，辛苦ㄧ下，讓家長出點氣，掙個面子。」



▲國民黨前政策會執行長蔡正元 19 日在臉書「說故事」，暗諷民航局日前對大陸 M503 航路採取反制舉措根本是「打自己的小孩，懲罰親戚。」（圖／翻攝自蔡正元臉書。）

蔡正元說的故事正是在暗諷民航局所做的反制舉措根本就是在害台商無法在春節的時候回來過年，根本就是「打自己的小孩，懲罰親戚。」只為了讓家長掙個面子，就要讓自己家的小孩辛苦。

下面也有網友留言，罵民進黨打不過人家，只好打自己的小孩出氣，「自己搞自己人的下場就是票也敗了！」

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