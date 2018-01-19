日月光董座張虔生開啟AI元年 尾牙送員工三大紅包

台積電幼兒園台中園今（19）日開幕，是台積電第 4 間幼兒園，而日月光集團今日在主管尾牙會上也宣布員工專屬幼兒園即將於 2018 年動工興建，預計 2019 年開始招生。此外，董事長張虔生也說高雄廠及中壢廠全面調薪 3% 到 5%，高雄廠區則加發基層人員 1 萬元獎金。

日月光集團今日舉行主管尾牙晚會，董事長張虔生與副董事長張洪本共同出席，並在生產線智慧機器手臂點燃象徵 AI 元年母火下開始晚會，其生生不息的聖火，代表集團將持續加速自動化智能生產，掌握封測產業發展先機。日月光指出，放眼 2018 年，將以 AI 人工智慧、ATV 車用電子、IOT 物聯網、HPC 高效能運算晶片為首要發展方向。

張虔生在尾牙晚會上，送給員工三個大紅包，感謝全體員工齊心面對挑戰與一年來的辛勞付出。第一個大紅包是日月光高雄廠及中壢廠全面調薪 3% 到 5%；再者，高雄廠區加發基層人員 1 萬元獎金。第三個大紅包則是在高雄設置「日月光員工專屬幼兒園」即將於 2018 年動工興建，預計 2019 年開始招生，未來將提供員工，優質且負擔得起的幼兒園，讓員工放心生養育兒。

日月光指出，幼兒園將招收 300 名員工子女，並配合同仁上下班作息，彈性收托時間。以友善環境建築工法、低碳教學空間為目標的綠色教室，保由原有的老樹、綠地植披，讓綠色教育在孩子的心中發芽，也讓員工爸爸媽媽們安心，同時集團也承諾為因應 AI 領域的發展，將持續創造高雄在地就業機會，延攬半導體專業人才進駐，壯大台灣半導體封測產業聚落。

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