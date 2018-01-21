《刷新未來》按下公司的F5！微軟執行長的改革大冒險

我們都很清楚，在 SLT 之外，我們還需要更多的領導階層，可以將公司使命帶入工作模式，建立我們需要的文化。從我進微軟以來，每年公司最高階的一百五十名主管都會齊聚一堂，參加度假會議。我們離開辦公室，驅車前往距離總部大約兩小時車程的偏遠山區，下榻靜謐舒適的飯店。大家聚在一起，凝聚策略共識。這樣的度假開會一向是好主意。每個團隊都分享各自的產品計畫，在全世界都能體驗之前，先分享自己團隊最新的突破。有時間能和同事圍爐敘舊，大家也都很開心。

但這種會議旅遊有一點讓我很介意。這麼多有才華、有能力、高智商的人齊聚在山上，卻只是各說各話，而且坦白說，大部分討論都只是在吐槽彼此的想法。夠了！該是刷新、實驗的時候了。那年我們做了很多嘗試，宣示公司真的要改變，並讓高階領導者可以一起朝目標前進。我不只需要他們相信我們對未來設定的方向，更需要他們幫助我們到達目的地。

改良版的主管度假會議

有關度假會議的第一個改變，就是邀請前一年我們收購的公司創辦人一起加入。這些新進的微軟領導者有使命感，懂得創新，而且他們就是在行動裝置與雲端的世界長大。我知道我們可以學習他們來自外界的新觀點。唯一的問題就是，這些領導者受限於在公司的階級還不夠高，理論上不符合參加主管度假會議的「資格」。更糟的是，他們的主管、甚至是主管的主管也不符合資格。別忘了，過去度假會議都只有最資深的人才能參加。我邀請新人的決定，並沒有得到太多支持。但新人們精神奕奕地參加會議，渾然不知自己打破的傳統。他們問問題、分享自己的經歷，他們逼著我們要變得更好。

我另一個不討喜的決策，就是在度假會議期間安排客戶拜訪。大家可不只是翻白眼與抱怨而已。為什麼在度假會議期間還要去找客戶？我們平常的業務都會見到客戶了啊。你以為我們不懂客戶的需求嗎？即使有各種質疑，我們還是在度假會議的第一天早上在會議室集合。我們分成十幾個小組，分批坐上廂型車。每輛車上都有一位緊張的業務經理當組長，隨行的有公司最資深的研究員、工程師、業務、行銷、財務、人資與營運部門的人，所有人都是第一次跟不同部門的人共事。

車隊朝不同方向開，越過普吉特海灣區（Puget Sound），去見公司的不同客戶，有中小學、大學、企業、非營利組織、新創公司、醫院、中小企業等。這群資深經理認真聽、一起學。他們彼此有了互動，建立起新關係，放下指著對方的槍口，發現達成微軟使命的新方法。他們體驗到跨部門的異質團隊擁有的力量，可以集思廣益共同解決客戶的問題。

也許在那次實驗性質的度假會議中，我們做的最重要的一件事，就是讓領導者更開放、更坦誠的針對文化改變進行對話。我們的人才長霍根和我一起努力，她知道我們需要說服這一群高階領導人。所以，經過一整天在西雅圖地區拜訪客戶後，大家開車回到山區，又再次隨機分成 17 組，每組大約 10 人。他們根據新的分組同桌晚餐，我們出了一個新的功課：分享自己對公司文化的看法，以及要如何改變。我們有些人猜想這個作法大概毫無效果，應該會變成領導者之間禮貌性的點頭。我們心想這些人可能很累了，說不定變得很難相處，也許只想去找自己那一掛的朋友，他們會說文化是我的責任，或是人資要做的事。

事實證明我們錯得離譜。討論一直持續到晚上，這一層的領導團隊開始理解其他人在帶領自己團隊時的經驗，而且互相腦力激盪，想辦法創造我們都渴望擁有的公司文化。

隔天早上，我和霍根以及各桌的桌長共進早餐，分享他們學到的事，還有前一晚腦力激盪催生的新點子。他們充滿熱情，蓄勢待發，而且這種幹勁很有感染力。度假會議結束後，我深受這些想法啟發，更重要的是，我在這群領導者身上看到高度的投入和參與。我們深知一定要維持住這股氣勢，趁勝追擊，所以我們將參與圓桌討論的領導者納進公司內部類似文化內閣的單位，這群令人信賴的顧問和資深主管已經準備好在各部門進行改造並領導文化轉型。改革從內開始。

到了 2015 年夏季，我們的領導團隊已經成熟，公司也開始有了新的動能。我們有史以來最具野心的 Windows 10 即將推出，而 Surface Pro 3 問世也證明消費者與企業都想要可以取代筆電的平板電腦。我們讓 Office 在各種裝置上都能使用，包括 iPhone，而我們的雲端 O365 也增加近一千萬名用戶。微軟和 Amazon 互相競爭的雲端平台 Azure 也快速成長中。我寫信給全體員工之後幾個月，我們的領導團隊將我提案中的想法修得更完善，而且確定我們將正式改變微軟的使命。雖然還有好長一段路要走，但改造正在進行。

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