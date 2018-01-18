中日兩大債主 去年11月雙雙大減美債

美國財政部周三公布數據顯示，在去年 11 月美元大幅走軟時，中國及日本兩大債主均減持美債。

據《路透》報導，美銀美林策略師 Adarsh Sinha 及 Yang Chen 在周三的報告中指出，在美元及美債表現不佳之下，外匯儲備的多樣化成為新聞頭條，這結果也符合央行減持美元的預期。

由數據來看，去年 11 月，中國持有的美債較先前 1 個月減少 1.1%，降至 1.176 兆美元，為 4 個月來的低點。第二大債主日本也是連續 3 個月減持，持有債券減至 1.084 兆美元，是 2013 年 6 月以來的低點。

不過，中日兩國依然是美國國債前兩大持有國。

《彭博》上周報導，中國政府在考慮減少購買美債，使相關議題更受關注。特別在美債走跌之際，美國最大的債主減少購買，將加大債券殖利率上行的壓力。

外界猜測，中國希望藉減少美債購買向川普警告，在發生貿易爭端時，中國有報復的手段。中國國家外匯管理局否認了相關消息，稱這可能引用了不正確的消息來源。

Jefferies LLC 的高級經濟學家 Thomas Simons 周三在數據公布前表示， 現在判斷中國是否會將此做為手段，仍為之過早，特別是考慮到美國財政部的報告，只能反映去年的一個單月數字。