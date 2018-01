企業匯回海外現金 分析師：美債影響不大 反而對美元構成壓力

隨著全面稅改成為事實,投資人開始懷疑匯回美國的利潤是否能夠提振疲軟的美元或者對美債構成壓力。

週三,科技巨頭蘋果公司 (AAPL-US) 表示,將根據新的法律支付一次性對與離岸現金有關的稅務支出,這一舉動促使其他公司可能很快採取行動將其海外現金匯回。

儘管如此,分析師仍然懷疑蘋果及其同行可能對外匯和美債市場產生的影響。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 全球市場研究部歐洲負責人 Derek Halpenny 表示:「企業海外現金大約 2.5 至 3 兆美元,其中約 80% 是以美元計價的。」

《MarketWatch》報導,根據德意志銀行(Deutsche Bank)對 2017 年第 2 季的企業申報數據,蘋果及其同行微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet Inc.(GOOG-US)、Facebook Inc. (FB-US) 和 Amazon.com Inc. (AMZN-US)合計持有政府債券 2500 億美元。

道明證券 (TD Securities) 北美外匯策略主管 Mark McCormick 表示,其中估計美元計價資產的比例高達 95%,他指出,外匯市場只在乎以可能以其他貨幣轉換計價的現金。

綜合來看,全球外匯市場是一個 3 兆美元的現貨市場,美國的經常帳赤字是 5500 億美元,McCormick 說。所以即使最大的現金持有者蘋果匯回現金,也可能不會真正產生影響。

此外,Halpenny 說:「很難判定這些公司發布的內容有多少已經正在進行。」也許下次企業財報發布週期時會更清楚。他補充說,它們很可能會提供更多關於股票回購的意見,這是企業使用海外現金最受歡迎的一種方式。

McCormick 說,企業還將有 8 年的時間來匯回資產,這樣可以「立即降低市場資本流動的風險」。

Halpenny 說:「這麼做對外匯市場沒有太大的影響。」「隔夜國債可能因流動性增加而微幅上揚,但是多數持有的都是公司債券,而非國庫券。」

美國 10 年期國債收益率上漲 0.40%,觸及週四 2017 年 3 月以來的最高水平。

美債 10 年期殖利率

MUFG 美國利率策略師 John Herrmann 同意這一觀點。儘管美聯儲採取了強硬的貨幣政策,但美國政府債券收益率曲線在過去一年顯著放緩。

BMO 資本市場收益策略師 Aaron Kohli 在一份說明中表示:「公司債利差未能跟進走勢表明(匯回現金)並不是實際催化劑。」

另一方面,真正能從中受益的是股票投資人,因為企業有望利用其匯回的現金進行股票回購和分紅,而這兩者都不是政客在制訂政策時會想到的經濟刺激性投資活動。

McCormick 表示:「的確,另一波股市的提振可能會提供全球金融狀況的順風車,加強美國之外的通貨再膨脹和政策正常化。對於美元來說,在這個背景下只會更進一步阻礙它,而不是拯救它。」