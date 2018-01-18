蘋果沒有說要雇用2萬名新人 也沒有說要匯回海外現金

根據 MarketWatch 分析報導，蘋果週三宣布了幾項計畫，被認為是承諾將雇用數萬名勞工，並匯回大筆海外現金。

其實並非如此。

蘋果在發布的消息中說，該公司計畫 "透過在目前的園區徵人及開創一個新園區，創造逾 2 萬個新工作"。關鍵字在 "創造"，蘋果在討論工作時，總喜歡使用此一字眼。該公司在網站上即強調 "創造就業"，聲稱在美國有 200 萬個工作與蘋果有關，其中大部份工作又與 App Store 有關。

蘋果公司週三說，該公司目前在美國雇用了 8.4 萬人，而在 10 月向證券交易委員會 (SEC) 申報的資料中說，該公司在全球擁有全職員工 13.2 萬人，顯示約有三分之一的員工係在海外。

蘋果宣稱與該公司有關的 200 萬個工作中，有四分之一是蘋果的美國供應商的職位。蘋果說，從為我們的產品製造零件的人，到分銷及運送產品的人，蘋果在美國直接或間接創造了數十萬個工作機會。

蘋果在網站上列出了營建，製造，與零售等多個創造工作的領域。該公司在這些領域中，有些是直接擁有員工，有些則是透過供應商創造了工作機會。蘋果週三承諾將建設一個新的園區，而建設新園區可是重大工程，將耗時數年，並動員大量工人，一如近來開幕的加州蘋果園區總部。

此外，蘋果承諾將支付 380 億美元資金匯回稅，許多人將之視為是蘋果承諾將匯回目前在海外持有的逾 2500 億美元資金。其實，蘋果並非必須匯回該筆資金，且該筆資金中的大部份已進行了長期投資，根本不可能匯回。該資金無論匯回美國與否，蘋果都必須為海外獲利繳稅，所以支付稅金並不意味該筆資金將回到美國。

週三，蘋果股價上漲 1.7%，過去 12 個月，上漲達 49%。而道瓊過去一年漲幅僅為 32%。