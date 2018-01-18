蘋果好有錢 海外現金達2523億美元 遺返稅要繳380億美元

蘋果 (AAPL-US) 到底多有錢？據蘋果周三公布的遣返海外現金計畫，囤積在海外的現金和約當現金高達 2523 億美元，預計光是繳納的遣返稅就高達 380 億美元。

海外坐擁 2523 億美元

截至 9 月底，蘋果在美國以外擁有 2523 億美元，其中現金與約當現金占了 94%，在支付 15.5% 的遣返稅後，還可以釋出超過 2300 億美元。

《MarketWatch》報導，儘管蘋果手上握有如此多的現金，但還能動用的金額可能沒你想像的那麼多。

海外投資並非可立即動用

在繳完遣返稅後的 2300 多億美元現金中，近 2000 億美元的海外現金被捆綁在包括美國國債在內的投資中，不太可能立即兌現，此外，蘋果的大部分現金已經向投資人、銀行和其他公司承諾用途。

蘋果公司在去年 3 月份宣布計劃在兩年內花費 3000 億美元用於分紅和股票回購，截至上個季度末，蘋果仍然有 660 億美元須用於此用途。

在債務方面，蘋果近年來頻頻發債為其資本返回計劃提供資金，在上個季度末，長期債務近 1040 億美元。

扣除負債 至少還有 440 億美元現金

假設蘋果將全部的海外投資兌現，並設法規避了罰款，繳納的稅收為 380 億美元，並履行向投資人承諾的 660 億美元分紅、回購股票和清償 1040 億美元負債，仍然握有約 440 億美元現金。

當然，蘋果並不需要立即清償任何債務，並繼續以低利率增加債務，為其支出提供融資。

而且蘋果的現金還在持續累積中，公司將在 2 月 1 日公布 iPhone X 的獲利創新高，已經提前激勵公司股價在過去 3 個月來大漲 11.6%。

蘋果周三同時公布了支出計畫，除了 300 億美元資本支出外，將增加 40 億美元用於刺激美國製造業，並計劃向大部分員工發放獎金價值 2500 美元的限制性股票，這將是員工向非營利機構捐款的兩倍，每名員工最高達 10000 美元。

現金用於收購

即使扣掉以上林林總總的支出，蘋果這個金錢帝國手上還有好幾 10 億美元可以隨時動用， Creative Strategies Inc. 總裁 Tim Bajarin 認為，這些錢用於收購是可行的，但不要指望他們收購大公司，蘋果更有可能的是收購小公司或收購關鍵專利。

Bajarin 同時表示，其實在蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）1997 年重回蘋果，歷經公司面臨破產的困境後，他總是希望蘋果擁有強大的現金部位以因應景氣低迷或其他業務需求。