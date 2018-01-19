哈啦財經／如果今年沒選舉還會全民降稅嗎？

立法院三讀通過稅改方案，相較行政院原本版本，4 大綜所稅扣除額大幅加碼，雖然表面來說是全民減稅，逾 5 百萬報稅戶直接受惠。但老實說，在稅損擴大至 198 億元之下，不得不令人質疑若今年沒有選舉，小英政府會同意嗎？還這麼拚趕農曆年前送給全民大紅包，況且這次稅改外界仍認為，高所得享受的降稅金額還是比一般人多，而財政部長許虞哲希望藉由降低個人稅負，帶動民間消費，就過去經驗來看似乎也不容易，因此在全民大降稅的背後，恐怕迎來的是擴大舉債，讓下一代背負更多債務壓力。

財政部強調這次稅改有 4 大亮點，首先就是減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭的租稅負擔，綜所稅標準扣除額由新台幣 9 萬元提高至 12 萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由 12.8 萬元提高為 20 萬元，增幅達 33% 至 56%，受益戶數達 542 萬戶。

同時，綜所稅幼兒學前特別扣除額由每名子女 2.5 萬元大幅提高為每人 12 萬元，減輕國人養育幼兒負擔，因應我國目前少子女化現象，鼓勵生育。

此外，這次調降綜所稅最高稅率為 40%，刪除綜合所得淨額超過 1000 萬元部分適用 45% 稅率級距。調整後我國綜所稅最高稅率低於 OECD 國家的平均最高稅率 42.47%，並訂定個人居住者（內資股東）的股利所得課稅新制。

個人股利所得計稅方式可擇優適用，看是要股利併入綜合所得總額課稅，並按股利的 8.5% 計算可抵減稅額，抵減應納稅額，每一申報戶可抵減金額以 8 萬元為限，全年股利所得約 94 萬元以下者可抵稅（或退稅），還是股利按 28% 稅率分開計算稅額，與其他類別所得計算之應納稅額合併報繳。

同時，合理調整營利事業所得稅的稅率結構，營所稅稅率由 17% 調高為 20%，惟課稅所得額未超過 50 萬元的營利事業，採分年調整，107 年度稅率為 18%、108 年度稅率為 19%，109 年度以後始按 20% 稅率課稅，落實照顧獲利較低企業的政策。

另外，營利事業未分配盈餘加徵營所稅稅率由 10% 調降為 5%，適度減輕須藉保留盈餘累積自有穩定資金的企業所得稅負，協助籌資不易及中小型新創企業累積未來轉型升級之投資動能。同時，這次外資股利所得扣繳率也由 20% 適度調高為 21%；獨資合夥組織所得免徵營所稅，直接歸課出資人綜所稅。

雖然稅改總是無法讓全民人人滿意，就像新台幣匯率一樣，升貶都有人罵，對於稅改工商大老也跳腳，認為保留盈餘對企業來說是懲罰稅，主張應廢除，更抱怨美國減稅、台灣營所稅卻增加，恐會加速企業出走，而這次表面看起來 4 大扣除額全面加碼，受益戶數達 542 萬戶。但也有學者認為，中低所得者享受的只有小利小惠，股利分離課稅稅率雖比政院版提高，用意是要貼補扣除額調高造成的稅損，這可能反而壓縮到社福支出。

不僅如此，學者也提到，現制股利併入綜所稅申報最高稅率是 45%，這次變成分離課稅以 28% 稅率計算，適用較低級距綜所稅的人僅少繳幾千或數萬稅款，但對大戶可能可以少繳上百萬元，高所得者似乎仍得到較多好處。

此外，這次稅改大幅加碼 4 大扣除額，導致損稅從 69 億元暴增至 198 億元，對國家財政絕對是不小負擔，即便 2017 年全國稅收實徵淨額 2 兆 2326 億元，創下歷史新高，並連續 4 年超徵，估計 2017 年全年稅收超徵可達 960 億元，只是相較前 3 年都超徵逾千億，2017 年並未破千億，財政部也坦言，政府預算赤字也超過千億元，超徵不代表財政有盈餘，只是減少舉債額度，在這情況下，還是要舉債，只是對未來下一代的債務負擔可減輕一點。

由於今年有縣市長選舉，加上執政黨近來的一些施政及立法爭議像是一例一休等，民調直直落，民間企業抱怨聲不斷，這次稅改卻在得多背負上百億稅損之下，執政黨仍點頭同意大幅加碼扣除額，很難不讓人聯想沒有選舉考量，尤其這次加碼還如在野黨包括國民黨所願。因此，若不是有利自己，執政黨會這麼阿莎力送全民降稅大紅包嗎？當然，原本稅改只是想修股利所得部分，拉近內外資差距，並解決假外資問題，但最後將個人綜所稅扣除額也一併納入，也不少人認為是為了降低外界對「劫富濟貧」的質疑聲浪。

雖然財政部長許虞哲說，首先稅損 198 億元只是短期現象，在降低個人稅負後，可帶動民間消費，企業營收也會增加，但外界認乎不看好，從過去經驗來看，這期待多數是落空的，屆時政府錢不夠用時，尤其選舉到了，執政黨要開政策支票可能還不只這些，擴大舉債難避免，屆時只是苦了未來下一代，債務負擔只會更沈重。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』