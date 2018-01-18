〈稅改三讀過關〉會計師讚誠意十足 看好股利所得分離課稅帶來4利多

稅改案今 (18) 日三讀通過，會計師紛讚此稅改案誠意十足。其中針對三讀版本中，股利所得分離計稅的稅率為 28%，較政院版 26% 增加了 2%，有會計師認為，此稅率的提高，將對平衡內外資稅率、量能課稅、降低大股東租稅負擔以及健全股市稅制等，帶來正面的貢獻。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛表示，稅改通過後，大股東股利稅負負擔減輕 。他指出，2014 年回饋稅制施行後，大股東併計公司所得稅負擔後的有效稅率為 49.675%，此次稅改後大股東可採 28% 稅率分開計稅合併申報，從整體稅率的角度來看，有效稅率從 49.675% 降到 42.4%，減少 7.275%，有效稅率降幅達 15%，對股東的負擔有實質性的減少。

此外，洪連盛指出，保留盈餘不分配的公司在加計未分配盈稅後，其有效稅率從稅改前的 51.9575% 也降低到 45.28%，另三讀版本對於股東分離計稅的稅率較政院版增加了 2%，看好其效果對於平衡內外資稅率、降低大股東租稅負擔等各方面，均有正面的貢獻。

至於稅改案中，調高標準扣除額、薪資所得扣除額、身心障礙特別扣除額和幼兒學前特別扣除額等 4 項扣除額後，估計社會新鮮人月薪 3 萬元、雙薪家庭年薪 81.6 萬元、雙薪 4 口年薪 123.2 萬元，均可免納所得稅。對此，洪連盛表示，這對台灣大多數單身民眾，或雙薪家庭實是年前的稅改大紅包。

洪連盛說，本次稅改標準扣除額增加 3 萬元，薪資特別扣除額大幅增加 7.2 萬元，使得年薪 100 萬的單身民眾，可以減稅 12240 元，對薪資所得者的一大福音。對於年薪 50 萬的民眾，修法後將減少 5100 元的所得稅。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華則表示，針對標準扣除額、薪資扣除額均較政院版增加 1 至 2 萬元，按現行扣除額計算下，估可省下萬元稅款，財政部此次算誠意十足；另幼兒扣除額一次拉高至 12 萬，也表示政府重視少子化議題，祭出租稅政策來鼓勵生育，減輕育兒負擔。