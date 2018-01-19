柯文哲勁敵少一人蔣萬安不參選不接受徵召

被視為台北市長柯文哲競選連任勁敵的國民黨立委蔣萬安，今 (19) 日早突然召開記者會，表態不參加 2018 台北市長選舉。他表示，國民黨主席吳敦義已經知道了，而且也非常清楚他的態度，他重申，他從來就沒說過他要選，也不會有後續接受徵召等情事。

蔣萬安強調，他一直已來都沒有說過要參選，他會繼續留在立法院打拚，「也就是說，我不會參加 2018 年台北市長的選舉。」

談到不參選的決定，蔣萬安說，臨時會一直到昨天稅法三讀通過後，讓他有很深的體悟，應該要繼續要留在立法院，抗衡、監督行政權。

蔣萬安表示，尤其在這次勞基法修法過程，他擔任衛環委員會召委以及黨團修法小組召集人，主導整個修法討論，雖然還是被執政黨強行三讀通過，但因為扮演強力抗衡的角色，讓外界更關注勞基法的修正，也讓各界更瞭解勞工朋友的處境，同時也造成執政黨與行政部門的壓力，讓他們付出了代價，所以他會繼續發揮、扮演在野黨強力抗衡的監督力量。

蔣萬安提到，接下來包括空汙、食安、能源、攸關產業轉型的重要法案、以及勞工朋友的權益等重大議題，他會持續關注並加倍努力。

至於是否會轉向支持另一名參選人丁守中？蔣萬安則表示，未來只要通過黨內初選、被提名的候選人都支持。

蔣萬安並說，吳敦義知道，也很清楚他的態度，對於是否會接受徵召？蔣表示，完全沒有這樣的事情，從來沒有說過要參選，也不會有後續接受徵召的事情。

由於蔣萬安的兒子曾經表示，「希望爸爸當台北市長」，媒體問題，他宣布不選，是否會讓兒子失望？蔣萬安說，兒子很可愛，問他要不要讓爸爸留在立法院，他也會說好。

蔣萬安最後說，堅守立法院，也是民眾對他的期待，至於外界可能會批評他怯戰，他則不願回應。

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