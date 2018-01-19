上海醫藥(02607-HK)發新H股籌逾31億拓工業製造和分銷業務

上海醫藥(02607-HK)公布，以每股20.43股H股透過配售代理將向不少於6名且不多於10名承配人配售約1.53億股新H股。新H股較昨日收市價21.90港元折讓約6.71%；新H股佔擴大後之已發行H股及全部已發行股本約16.67%及5.39%。假設配售股份全數配售，配售所得款項總額約為31.29億元，扣減所有相關成本及費用，包括佣金及律師費用後，配售所得款項淨額約為31.16億元。公司擬將配售所得款項淨額用於公司工業製造和分銷業務拓展及補充運營資金。

完成配售須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣、相關中國政府機構(包括中國證監會和上海市國資委)就配售發出的批文於交割日仍具效力和作用及其他條件達成后方可作實。

公司已向配售代理承諾，由配售協議日期至交割日起計第90日期間，公司、或任何本公司的代表，除配售股份外，不會出售、轉讓、處置、配發或發行，或要約出售、轉讓、處置、配發或發行，或授出任何購股權。

配售代理為Morgan Stanley & Co. International plc, 海通國際證券及招商證券(香港)。

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