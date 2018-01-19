首創置業(02868-HK)更新10億美元有擔保中期票據及永續證券計劃

首創置業(02868-HK)公布，更新於2017年1月12日公布全資擁有Central Plaza Development Ltd發行10億美元有擔保中期票據及永續證券計劃。根據維好協議，公司已承諾促使發行人及IFC有足夠流動資金，確保Central Plaza Development Ltd及公司全資擁有International Financial Center Property Ltd(IFC).IFC適時支付有關高級票據或彼等各自的債項的任何應付款項。

根據該計劃，Central Plaza Development Ltd可於獲豁免遵守美國證券法註冊規定的交易中，向專業及機構投資者發售及發行證券，本金額上限為10億美元。證券將於不同發行日期及按不同條款分批發行。根據該計劃發行的高級票據可以任何貨幣為單位，惟須遵守一切相關法例、法規及指令。根據該計劃發行的永續證券可以人民幣或美元為單位，惟須遵守一切相關法例、法規及指令。

根據該計劃發行的證券，不會在香港、美國或任何其他司法權區公開發售。Central Plaza Development Ltd現時擬將根據該計劃每次發行證券的所得款項淨額用作營運資金及一般公司用途。若就任何具體發行而言有具體的用途，該等具體用途將於適用定價補充文件內列明。

董事會認為，該計劃旨在提供平台，提高未來融資及資金管理的靈活性及效率。該計劃的設計，使證券可不時透過該計劃發行，發行人現時無意提取該計劃的全額。提取該計劃下證券的本金額及時間須視乎若干因素，包括但不限於市場狀況及發行人的融資需要。

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