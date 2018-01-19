

◆盤勢分析

1. 投資人評估政府於週末關門的可能性，美國股市週四下跌。道瓊工業平均指數收低 98 點，盤中一度下跌 168 點。S&P 500 整日於平盤水準遊走，終場小幅收低，四大指數漲跌幅介於 - 0.37% 至 0.46％，費半漲幅最大，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔盤堅。

2. 台股周四因台積電大漲，盤中再創新高，終場指數上漲 66.77 點，漲幅 0.61%，收在 11071.57 點，成交金額為 1493.51 億元，比周三 1484 億元來得高，同時高出 20 日均量 1217 億，量能放大，有助多方行情延伸。

3. 台股早盤開高，盤中最高點來到 11122 點，而 OTC 也在盤中再創 154.23 點新高，因此二者表現一致，周四上漲主要是台積電帶動上漲，大盤量溫和增加，有利指數再續創高，因指數剛過 11000 點大關，預期未來指數將仍有隨時拉回至此附近整理，但預期拉回幅度也將不大，主要是本波 1/15 在 10900 點附近與 1/3 在 10700 點附近有二個向上跳空缺口，未來不管是否有 9 日 KD 指標高檔背離或連續年假的獲利賣壓而拉回，此二個缺口不易短期間馬上回補，極短線者以 10900 點附近作為參考，因 9 日 KD 已來到 88.96 與 88.61 附近，週五只要出現指數下跌，極易出現向下交叉，雖目前仍有利於多方上攻，但高檔已來超買區，因此預期指數將在高檔進行箱型橫盤整理，極短線指數約在 10900~11150 點，逢高可先分批減碼高乖離者。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 93.08 億元；外資 + 96.23 億元、投信 - 11.07 億元、自營 + 7.92 億元。

5. 電子類股:

(1) 半導體族群: 由於 1/18 台積電召開法說會，在法人看好其後勢之下，加上國際股市也大漲，也帶動法人對買盤，除了 2330 台積電走強以外，矽晶圓中也有 3532 台勝科、6488 環球晶與 5483 中美晶等股大漲，短線觀察重點在台積電法說會法人對其內容解讀為何。而台積電董事長張忠謀（18）日主持退休前最後一場法說會，釋出今年營收強勁成長的正面訊息。台積電去年每股純益 13.23 元，再創新高，張忠謀表示，今年高速運算（HPC）、物聯網及車用電子訂單強勁，上修年營收年增幅 10% 至 15%，超乎預期，美股台積電 ADR 漲 3.34%。

(2)IC 設計族群: 近日不少個股 IC 設計在法人看好後勢之下，5274 信驊、4966 譜瑞 - KY 與 3443 創意等高價股陸續上攻，也帶動 2454 聯發科、3661 世芯 - KY 與 6435 大中等股，由於此類型較不佔指數比重，因此或有機會在 MWC 前成為法人買股重點類股。

(3) 部分蘋概族群: 儘管目前處淡季，但仍有不少個股見買盤，包括將在月底召開股東臨時會的 2317 鴻海，其他強勢有 6290 良維、6271 同欣電與 6121 新普等股。

(4) 撼訊（6150）由於近期股價波動，被證交所要求公布獲利，昨（18）日公布去年 12 月稅後純益為 7,034 萬元，較 2016 年同期轉虧為盈，單月每股純益 2.32 元。

(5) 美國股市持續衝高，科技類股漲勢更為強勁，一掃前波低迷。神通集團旗下在美國證交所掛牌的新聚思（Synnex Corp.），近期更寫下 141.94 美元的歷史新高。而新聚思的兩大股東神達（3706）、聯強（2347）也微幅調節，預計今年第一季可貢獻業外獲利約 10 億元和 7.6 億元，換算 EPS 為 1.2 元和 0.45 元。

6. 非電子類股

(1) 紡織族群: 去年獲利不如預期，但今年在業界認為獲利有機會較去年增加，包括 1477 聚陽、1476 儒鴻與 4414 如興等成衣股出現買盤，由於買盤剛增溫，可再觀察買盤可否延續。

(2) 生技族群: 近來類股買盤增溫，製藥業 4152 台微體因將到美股發 ADR 而大漲，同製藥的 6497 亞獅康 - KY 也出現買盤，至於先前領先強勢的保健業者，如 8436 大江、4139 馬光 - KY、8279 生展等股也都有低接買盤，因類股次產業買盤逐漸散，未來仍可持續留意。

(3) 機械族群: 因營運持續暢旺，買盤持續跟進，包括 1597 直得、4562 穎漢、6609 瀧澤科與 6275 元山等股陸續走強，由於個股買盤強弱不同，建議以有基本面個股為選股依據。

