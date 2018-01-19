騰訊(00700-HK)匯控(00005-HK)ADR續旺 油股漲

美股3大指數回落，不過港股ADR指數升勢未改，指數按比例計算收報32211點，升89點。資金市支持下，港股昨反覆再創盤中及收市新高，收市報32121.94點，升138.53點，首次企於32000點關上收市，成交急升至1963.4億元，為兩年半以來高。今日港股走勢如何？

從藍籌股收市看，港股升勢料持續，不過，個別升速過快的港股，小心出現調整。「股王」騰訊控股(00700-HK)ADR收報448.8元，較港收市升1元。港股成交增，港交所(00388-HK)ADR收報298.83元，較港收市升1.23元。

匯豐控股(00005-HK)ADR收報86.57元，較港收市升1.12元；建設銀行(00939-HK)ADR收報8.42元，無升跌；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.19元，較港收市升0.03元：中人壽(02628-HK)ADR收報26.09元，較港收市跌0.11元。

中石油(00857-HK)ADR收報5.85元，較港收市升0.02元；中海油(00883-HK)ADR收報12.31元，較港收市升0.05元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報81.53元，較港收市升0.08元；聯通(00762-HK)ADR收報11.44元，較港收市升0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.83元，較港收市升0.01元。

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