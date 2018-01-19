智庫專家：供給側改革在改善中美貿易失衡 但今年貿易關係可能惡化

摘要：中國金融四十人論壇專家認為，中國供給側改革明顯減少了貿易順差；中美任一方決策失誤都可能終結經濟復甦。彼得森國際經濟研究所專家預計，今年面臨國會中期選舉，對華貿易逆差可能激發川普政府越來越多的保護主義行動。

當地時間 1 月 11 日，第三屆中國金融四十人論壇（CF40）- 美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）「中國經濟論壇」在華盛頓舉行。在這次以「中國經濟新時代與金融開放」為主題的論壇上，CF40 和 PIIE 兩大中美智庫的專家圍繞中美關係前景做出預測。

中方專家認為，中國的供給側改革壓制了本國貿易順差擴大和 GDP 增長，為減少中美貿易失衡、促進全球經濟復甦做出貢獻。中美任一方的決策失誤都是今年最大的風險，可能影響全球復甦。

美方專家認為，川普上台後中美貿易逆差繼續擴大，今年又將迎來國會中期選舉，美國可能採取越來越多貿易保護主義舉措，今年中美貿易形勢可能惡化，美國會更嚴控技術輸出和中國對美投資。

中國供給側改革和樓市去庫存有助於改善中美貿易失衡

CF40 學術委員、安信證券首席經濟學家高善文指出，假如沒有始於 2016 年的供給側改革，下圖紅線代表的一些中國工業增速將至少和藍線代表的工業增速一樣，這意味著 2017 年中國的實際 GDP 增速應該接近 8%。

截圖來自高善文

推行改革期間，為了彌補紅藍產業的差距，中國增加了進口，高善文估計，貿易順差減少規模大概相當於 1% 的中國 GDP。這為全球經濟復甦做出了貢獻，這也可能有助於解決鋼鐵、鋁等中美常見的貿易爭端問題。

另一方面，住房存量與上市房產公司合計資產之比等房地產市場的多項指標顯示，去庫存已經大致完成。

截圖來自高善文

高善文預計，中國的房地產市場銷售會在今年下半年企穩，然後開始回升，明年、甚至今年下半年中國的房地產投資將開始恢復正常、回升，將大幅支持中國的需求復甦和全球復甦，也將為中美貿易更趨平衡做出貢獻。

中國或美國決策失誤是今年最大風險

CF40 高級研究員哈繼銘認為，今年最大的風險是中美任何一方的政策失誤，這即使不會終結全球復甦，也可能終結中美兩國同步的經濟復甦。

哈繼銘強調，中美經濟關係越來越相互影響。美國現在是中國最大的貿易夥伴。雖然中國對美有貿易順差，但在進出口服務方面，中國對美國有很大的逆差。

截圖來自哈繼銘

投資方面，中國對美直接投資（FDI）增速近幾年才超過美國對華 FDI，從累計投資看美國對華 FDI 還遠超中國對美 FDI。中國在短暫讓位給日本後現在仍是美國最大的海外債權國。

另外，金融渠道的影響不能小覷。中美金融市場相關性越來越強。 中美央行貨幣政策越來越同步。雖然沒有追隨聯準會升息，但中國希望限制影子銀行，即使為了金融穩定，也需要升息。

截圖來自哈繼銘

稅收方面，世界銀行數據顯示，中國的稅率是全球最高的。即使沒有美國稅改，中國也很可能減稅。美國的稅改可能讓中國政府考慮本國稅改。

截圖來自哈繼銘

哈繼銘認為，中美經濟競爭是自然的。過去中國勞動力低廉又充裕，缺少資本，現在相對而言美國生產率依然遠高於中國，中國勞動成本仍很低。

他指出，中國在線上貿易和基礎設施等方面領先美國，中美有一些可以合作的領域，在面對中美競爭時，不應忽視中美經濟的互補性。

今年中美貿易關係可能惡化

PIIE 高級研究員 Jeffrey Schott 指出，美國官員認為，美國製造業幾十年來因貿易壁壘等原因競爭力下降。他們要改變現狀，實現貿易「再平衡」。

而在 2016-2017 年，不管是中美雙邊貿易還是美國的國際貿易，逆差都在擴大，這會造成中美貿易摩擦，在川普政府看到執政第一年的貿易政策成績後，這也會成為引爆點。

Schott 預計，在今年 11 月美國國會中期選舉的備戰期間，美國對華貿易逆差和全球貿易逆差可能激發越來越多的保護主義行動。

Schott 說：「如果我們要解釋川普政府對中國的貿易政策，只要看看以下圖表就知道了。它就是川普政策的驅動力。」

截圖來自 Jeffrey Schott

如上圖所示，美中商品貿易逆差幾乎占美國商品貿易逆差總和的一半，美中製造業商品貿易逆差又占美國這類商品貿易逆差的 58%。

Schott 預計，未來幾周我們會看到更多對中國進口產品的貿易限制，比如反傾銷或反補貼稅、動用 1974 年貿易法的 301 條款、加大可能打擊中國企業的對朝鮮制裁。

Schott 說，中美關係越發緊張不僅是中美商業、也是兩國戰略關係的威脅。白宮強烈關注 包括經濟、政治、軍事等方面的整體對華關係。這讓人感到，抵禦商業關係極度緊張的中美雙邊關係緩衝地帶可能在被侵蝕。

Schott 特別提到了鋼貿，說鋼鐵可能是川普政府最看重的一個領域。過去十年中國的鋼鐵產能增長 2.5 倍，中國的產能目前接近全球總產能的 50%。中國近幾年去產能的凈影響還很小。

Schott 說，中國產鋼並非大量出口美國，但中國增加出口量、增加國際市場供應間接影響了美國鋼鐵生產商。而現任美國商務部部長羅斯就是美國鋼鐵業過去十年的一位領軍人物。現在的美國貿易代表萊特希澤就是過去三十年美國鋼貿案的首席律師之一。

Schott 預計，羅斯和萊特希澤非常了解鋼鐵業，他們會加大壓力，迅速採取 301 條款等限制措施。

截圖來自 Jeffrey Schott

Schott 還提到了美國退出 TPP，認為這對中國是很大的促進。其他 TPP 成員國反過來找中國增進關係。

Schott 預計，WTO 談判的前景並不樂觀。短期內，中美貿易關係的前景也不樂觀。中美必須找到方法扭轉局面，因為這符合雙方經濟發展的共同利益。

美國會更嚴格控制對外技術輸出和中國對美投資

在對比五年來中國對美直投和美國對華直投時，PIIE Reginald Jones 高級研究員 Gary Hufbauer 提到，去年美國網路安全技術公司賽門鐵克前 CEO Michael Brown 的一份報告認為，在任一科技領域，美國都應該同中國保持所謂健康、安全的距離。不希望看到已有的優勢有任何消減。

截圖來自 Gary Hufbauer

Hufbauer 認為，這份報告就體現了川普的政策。目前美國民主黨和共和黨非但沒有覺得川普做得過頭，反而覺得他對中國在美投資限製得不夠，沒有充分考慮到國家安全的利益。

Hufbauer 稱，美國兩黨都在推動從嚴審核中國對美投資。未來白宮應該會更嚴格。

他認為，中美雙方都沒有往有建設性的方向走。未來也許要寄希望投資和貿易的市場力量足夠強大，讓壓倒設置各種壁壘的企圖。

『新聞來源／華爾街見聞』