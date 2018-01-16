巴克萊：中美全面貿易戰打不起來

摘要：巴克萊在研報中提到，即使在最糟糕的情況下，美國以貿易調查的結果為由採取了制裁，中國也以其他形式的制裁回應，但考慮到高昂的經濟代價，全面的貿易戰爭也不太可能發生。

中美貿易關係最近再一次變得微妙緊張。

本月，美國商務部針對鋼鐵、鋁、太陽能設備等一系列的調查結果即將到來。如果美國方面採取強硬的貿易手段，這些商品的關稅有可能會被上調。

不過巴克萊常健團隊在 12 日的研報中提到，日趨緊張的中美貿易情緒預計影響有限，不太可能出現全面經濟貿易戰。

儘管此前在川普訪華時。中美達成了共計 2500 億美元的協議，但美國最近看起來正對中國的貿易行為更具批判意味。不過，從目前中美關係和朝鮮半島的角度出發，我們還是認為川普政府很大程度上以貿易行為，來施壓中國制裁朝鮮。

我們認為，貿易調查帶來美國實際貿易制裁的可能不大。如果要採取制裁，規模也非常有限。而即使中國通過推遲已達成的協議、向美國對華出口貨物（大豆、汽車等）徵收關稅，來報復這種制裁，我們也相信，考慮到高昂的經濟代價，全面的貿易戰爭不太可能發生。

中國國家主席習近平 16 日中午與美國總統川普通電話，據央視報導，習近平稱，雙方應該採取建設性方式，通過對彼此開放市場、做大合作蛋糕，妥善解決雙方關切的經貿問題。

央視提到，川普表示，美方高度重視對華關係和美中合作，願同中方一道，加強高層及各級別交往，拓展務實領域合作，處理好兩國經貿中的問題，推動雙邊關係取得更大發展。

上周五中國海關發布的數據顯示，中國對美貿易順差相比上年增長 10%，達到歷史新高的 2758 億美元。

中美貿易關係摩擦升溫，1 月 12 日，美國貿易代表辦公室再一次將淘寶網列入「惡名市場」名單，稱儘管阿里致力於打假，但假貨問題仍未有較大改觀。

『新聞來源／華爾街見聞』