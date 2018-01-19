國民黨多項主張獲共識稅改方案即將三讀

立法院臨時會朝野黨團持續協商攸關稅改的《所得稅法》修正案草案，本案預計在今 (18) 日通過三讀，依照目前朝野共識，標準扣除額由現行 9 萬元調高至 12 萬元，薪資所得扣除額從現行 12.8 萬元，調高至 20 萬元，幼兒扣除額提高至 12 萬元、身心障礙特別扣除額提高為 20 萬元，全案預計今日可以三讀。

經過兩日的協商，國民黨團版本中，包含調高營利事業所稅、身心障礙特別扣除額、幼兒學前教育特別扣除額等提案，都獲得民進黨團採納，順利完成朝野協商。

綜所稅標準扣除額上，從現行 9 萬元，協商後採取國民黨團主張提高到 12 萬元；薪資特別扣除額方面，國民黨團主張提高到 22 萬元，朝野協商後算出折衷版本，從現行 12.8 萬元調高至 20 萬元；身心障礙特別扣除額方面，從現行 12.8 萬元，採納國民黨團主張的 20 萬元；幼兒扣除額也採納國民黨團主張，調高到 12 萬元。

在營所稅部分，經過協商採用國民黨的建議，大企業營所稅從現行 17% 增加到 20%；中小企業課税所得額 50 萬以下者，將分 3 年逐步從 18%、19%，提高到 20%，預計能給中小企業更多緩衝，同時也能減少稅改方案的稅損。

稅改方案通過後，預估全國有 542 萬綜所稅申報戶受惠，平均減稅額在 1 萬元到 1 萬 5 千元不等；企業部分預估全國有 11 萬家公司適用，等同於政府在農曆年前送給全國一個超級大紅包。

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