全民減稅案通過稅損擴增至198億財長說從這補回來

▲財政部長許虞哲。（圖／NOWnews 資料照 ） ▲財政部長許虞哲。（圖／NOWnews 資料照 ）

立法院三讀通過全民稅改方案，財政部長許虞哲 18 日表示，這次稅改有 4 大亮點，包括減輕育兒、薪資所得及中低所得家庭稅負，中低所得一定減得比較多，而且有利留才攬才，提高國際競爭力，提高投資意願，創造就業機會。至於稅損擴大至 198 億元，他認為，這是短期現象，在民眾可支配所得增加，股利所得稅率降低，投資意願增加，促進經濟成長，稅基也會擴大。

許虞哲強調，這次所得稅制優化措施，兼顧租稅公平、經濟效率、稅政簡化及財政收入 4 大面向，且符合國際稅制趨勢，有助營造「投資台灣優先」及「有利留才攬才」的租稅環境， 修法預估 542 萬戶受惠，超過繳稅戶數 8 成。但根據財政部估算，這次稅改將造成新台幣 198 億元稅損。



▲稅改立法院三讀通過，財政部說明一般民眾與富人的減稅利益分配。（圖／財政部提供）

不過，這次稅改有 4 大亮點，許虞哲說，首先就是減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭的租稅負擔，綜所稅標準扣除額由新台幣 9 萬元提高至 12 萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由 12.8 萬元提高為 20 萬元，增幅達 33% 至 56%，受益戶數達 542 萬戶。 同時，綜所稅幼兒學前特別扣除額由每名子女 2.5 萬元大幅提高為每人 12 萬元，減輕國人養育幼兒負擔，因應我國目前少子女化現象，鼓勵生育。

財政部試算，透過這次調整社會新鮮人年薪 40.8 萬元（月薪 3 萬元以下）、雙薪家庭年薪 81.6 萬元、雙薪 4 口之家（扶養 2 名 5 歲以下子女）年薪 123.2 萬元，可免納所得稅，減輕薪資所得者及中低所得者稅負。



▲立法院三讀通過稅改方案，調高綜所稅 4 項扣除額。（圖／財政部提供）

此外，這次調降綜所稅最高稅率為 40%，刪除綜合所得淨額超過 1000 萬元部分適用 45% 稅率級距。調整後我國綜所稅最高稅率低於 OECD 國家的平均最高稅率 42.47%，有助企業留才攬才及投資，提高國際競爭力。

這次稅改也訂定個人居住者（內資股東）的股利所得課稅新制，個人股利所得計稅方式可擇優適用，看是要股利併入綜合所得總額課稅，並按股利的 8.5% 計算可抵減稅額，抵減應納稅額，每一申報戶可抵減金額以 8 萬元為限，全年股利所得約 94 萬元以下者可抵稅（或退稅），還是股利按 28% 稅率分開計算稅額，與其他類別所得計算之應納稅額合併報繳。



▲立法院通過的稅改方案，廢除設備扣抵制，改採股利所得課稅新制。（圖／財政部提供）

同時，合理調整營利事業所得稅的稅率結構，營所稅稅率由 17% 調高為 20%，惟課稅所得額未超過 50 萬元的營利事業，採分年調整，107 年度稅率為 18%、108 年度稅率為 19%，109 年度以後始按 20% 稅率課稅，落實照顧獲利較低企業的政策。

另外，營利事業未分配盈餘加徵營所稅稅率由 10% 調降為 5%，適度減輕須藉保留盈餘累積自有穩定資金的企業所得稅負，協助籌資不易及中小型新創企業累積未來轉型升級之投資動能。同時，這次外資股利所得扣繳率也由 20% 適度調高為 21%；獨資合夥組織所得免徵營所稅，直接歸課出資人綜所稅。



▲財政部強調，這次稅改將營所稅率由 17% 提高至 20%，稅率調整後仍具國際競爭力。（圖／財政部提供）



財政部強調，股利所得課稅新制搭配營所稅稅率與外資扣繳率的調整，使企業主要投資人營利事業階段與個人股東階段的股利稅負最高由現行 49.68% 調降為 42.4%，獲得減輕，且內外資稅負差距由現行 16.08% 大幅降低為 5.6%，促進內、外資股東股利所得稅負衡平，有助提高投資意願，創造就業機會。



▲立法院三讀通過稅改方案，取消外資股東抵繳稅額規定，適度調高外資股利所得扣繳率 1%。（圖／財政部提供）

不過，因稅改三讀版本大幅調高各項扣除額，稅損也從原本的 69 億元大增至 198 億元，是否影響國家財政？許虞哲說，雖然稅損增加 198 億元，但調高所得稅 4 大扣除額，民眾可支配所得增加 388 億元，可以促進消費，帶動企業營收成長。

不僅如此，大股東的最終稅率，從 49.68% 降至 42.4%，企業主要投資人的租稅負擔減輕，將可增加投資意願，進一步促進經濟成長，未來稅基將會擴大，因此稅損只是短期現象。

對於外界質疑稅改大幅調降大股東的稅負，恐拉大貧富差距，他說，雖然就絕對金額來看，富人減稅好像很多，但繳稅也繳得多，況且稅改減稅利益近 7 成是一般民眾受惠，富人受惠比重約 31%。此外，他們原本擁有股利可扣抵稅額，現在也沒有了，加上股利採分離課稅後，也不能享有免稅額與各項扣除額，因此整體而言，稅改對一般民眾較有利。



『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』