歐洲監管機構出手 數位貨幣衍生品交易恐遭禁

摘要：美國推出比特幣期貨，為數位貨幣衍生品打開了一扇窗，歐洲卻要關上一道門？

比特幣期貨在美國上市，但在歐洲，數位貨幣衍生品卻面臨截然不同的處境。

市場普遍認為，去年 12 月比特幣期貨正式登陸美國，代表着數位貨幣進入金融體系、納入金融監管的第一步。

但歐洲的決策者卻可能將數位貨幣衍生品拒之門外。

周四，歐盟金融監管機構歐洲證券及市場管理局（ESMA）發布報告，以保護投資者尤其是散戶投資者為名，要求交易平台提供關於差價合約（CFDs，追蹤標的資產價格的複雜金融產品）的相關證據。

ESMA 稱，其正在研究以數位貨幣為基礎的 CFDs 是否屬於其監管範圍內的金融工具，如果落在監管範圍內，則意味著 ESMA 有權取締之。

此外，鑒於數位貨幣金融工具的劇烈波動性，監管機構正在研究是否在這些產品上採取更嚴格的槓桿率限制（2:1 或 1:1），乃至禁止產品營銷。甚至，ESMA 還在考慮完全禁止基於數位貨幣的 CFDs。

市場普遍認為，ESMA 此舉同本月初以來實行的修訂版《歐盟金融工具市場指導》（Mifid II）密切相關。

Mifid II 的主要目的就是吸取全球金融危機的教訓，規範金融衍生品市場，避免出現次貸危機這樣能夠對金融體系帶來巨大破壞的系統性危機。

目前，除了數位貨幣金融衍生品受到波及外，Mifid II 還要求金融機構必須對所有交易記錄進行留痕管理，確保金融交易更加透明，並將研究報告定價同傭金分離。

在未來，隨著歐盟各成員國的相關國內立法逐漸通過，這份長達 7000 多頁的文件在更大範圍內落地，其影響將會逐漸顯現。

『新聞來源／華爾街見聞』