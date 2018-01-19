積極看多分析師：比特幣還將大漲 9000美元是有力支撐

一位早期就正視比特幣投資的華爾街策略師表示，比特幣今年有望翻倍，到 2.5 萬美元，而在 9000 美元有強力支撐。

據《CNBC》報導，雖然比特幣當前價格較去年 12 月高點，已經腰斬至 10000 美元出頭，但 Lee 認為，大跌正是「摸底」的時候。他在最新的報告中透過估值模型，認為 2018 年底，比特幣價格可至 2.5 萬美元，到 2022 年漲至 12.5 萬美元。

Lee 指出，由技術面看，9000 美元是今年最重要的買進時機，而他掌理的基金將成為「激進買家」。

Fundstrat Global Advisors 聯合創始人、前摩根大通首席股票策略師 Tom Lee，去年 7 月發布華爾街首份比特幣研究報告，並透過估值模型，發布短期及中期目標價。他使用的估值模型，納入了貨幣供應增長、黃金等替代性貨幣 (alternative currency) 占貨幣供應比，以及比特幣在替代性貨幣中的比重等因素。

Lee 相信，機構投資人對比特幣的興趣將會增加，散戶不斷入場和比特幣的應用提升，將進一步刺激比特幣的漲勢。

Lee 過去一直看好比特幣，去年 7 月時，Tom Lee 認為比特幣到 2018 年中旬的目標價是 6000 美元，11 月下旬時再提高到 1.15 萬美元。在 12 月 22 日，比特幣從一周高點大跌 47%，至 10400 美元，他則是調升目標價，認為未來 6 個月會至 2 萬美元。

在報告中，他還預估以太幣會在年底以前到 1900 美元，較當前價格大漲近 1 倍。以太幣經典也會漲 90%，至 60 美元。來自中國的小蟻幣 NEO，會漲 50% 至 225 美元。