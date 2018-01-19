這些疑慮未掃除 美國SEC向比特幣ETF說不

美國證券交易委員會 (SEC) 周四表示，由於擔憂包括加密貨幣的波動性、流動性、資產估值及每日可贖回性是否一致，基於保護投資人的監管規定下，不會公開批准加密貨幣 ETF 上市。

美國 SEC 投資管理部董事 Dalia Blass 周四在公開回函中寫道，SEC 認為，除非這些問題得到確實解決 ，否則基金發起人不宜發行資產組合中含有大量加密貨幣和其他相關產品的基金。

去年底 Cboe 和 CME 推出比特幣期貨後，投資人對比特幣 ETF 的推出抱以樂觀期待，但 SEC 此封回函幾乎駁回了比特幣 ETF 推出的可能性。

針對華爾街兩個行業組織的成員提出利用 ETF 和共同基金等流行投資工具押注比特幣的提問，SEC 回覆，比特幣存在高波動性和潛在的流動性不足的問題，而 ETF 和共同基金必須在每個交易日結束時計算出資產組合的公允價格，並且允許投資者方便地贖回，這兩者之間能否調和目前仍然存疑。

比特幣近 1 個月來暴漲暴跌的態勢更為明顯。(圖：Coindesk)

而且加密貨幣的波動性大、交易市場分散性、普遍乏監管，加上加密貨幣期貨市場中新興的狀態和當前的交易量，SEC 同時質疑 ETF 若推出，能否充分評估加密貨幣及相關產品的必要信息

SEC 還對首次加密貨幣 ICO (initial coin offerings) 有所保留，認為不少 ICO 是證券銷售行為，應該接受 SEC 投資者保護法的監管。