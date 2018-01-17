跌跌不休到何時？比特幣慘遭拋售 狂瀉逾11%

據《路透社》報導，由於南韓與中國政府，皆有意禁止加密貨幣交易，導致市場掀起拋售潮，週三 (17 日) 比特幣一度重挫逾 11%。

盧森堡加密貨幣交易所 Bitstamp 數據顯示，比特幣價格慘跌至 10,065 美元，為近 6 週新低，只剩 2017 年 12 月高點 2 萬美元的一半。

除比特幣外，包括以太幣、瑞波幣等主流加密貨幣，皆大幅走跌。

加密貨幣公司 Cryptocompare 創辦人 Charles Hayter 表示，「市場陷入恐慌狀態，投資人紛紛拋售，盼能全身而退。」

不只南韓與中國，日本、美國、法國，都對加密貨幣的監管，提出看法。

Alt Design 首席分析師 Shuhei Fujise 指出，在 20 國集團 (G20) 於 3 月召開會議前，本季加密貨幣的走勢，將備受壓抑。

週二比特幣盤中一度慘跌 25%，創近 4 個月以來，單日最大跌幅，2017 年飆漲近 2000% 的盛況，已不復見。

由 CoinMarketCap 網站數據可得知，依市值計算，排名第 2 大的加密貨幣以太幣，自週二以來，下跌了 18%；第 3 大的瑞波幣，在過去 24 小時內，重挫 25%。

Rafiki Capital 駐紐約研究與策略負責人 Steven Englander 直言，「比特幣正處在生死存亡之際，因為加密貨幣的持有人，心中正在掙扎，是否要放棄它。」

台北時間週三晚間 9 點 45 分，比特幣及以太幣分別重挫 15%、22%，跌至 9,930 及 851 元。