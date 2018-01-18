慘跌後反彈逾9% 比特幣回升至11000美元之上

南韓與中國政府，皆有意禁止加密貨幣交易，導致市場掀起拋售潮，週三比特幣一度跌破 9,500 美元；不過，隨後又快速反彈，於週四 (18 日) 回升至 1 萬 1,000 美元之上。

Bitfinex 交易所數據顯示，美東時間週四上午 5 點 03 分，比特幣交易價為 1 萬 1,228 美元，較前一交易日上漲逾 9%。

週三比特幣一度慘跌至 9,231 美元，創 2017 年 11 月 30 日以來新低，且較同年 12 月 17 日 1 萬 9,891 美元高點，下挫超過 50%。

不過，比特幣總是能快速反彈。

以當前價格計算，比特幣總市值約 1,290 億美元，這波拋售潮，使其市值蒸發約 300 億美元。

依市值計算，排名第 2 大的加密貨幣以太幣，也從週三低點 770.1 美元，回升至 998.2 美元。

Capital Economics 分析師直言，比特幣價格大跌，意味著泡沫破裂。

近期 1 份報告指出，分析師認為，比特幣價格上漲，與大格局的策略性思考無關，純粹是投資人相信它會漲，「人們購買比特幣，不是因為相信它未來會成為全球通用法定貨幣，只是覺得它會漲。」

這份報告稱，比特幣「具備『投機泡沫』的所有特徵，我們預期，它終將破滅。」

台北時間週四晚間 6 點 45 分，比特幣及以太幣分別上漲 10%、11%，升至 1 萬 1,153 及 991 美元。