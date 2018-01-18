數位貨幣全線反彈 瑞波幣超40%領漲

摘要：本周以來持續低迷的數位貨幣周四全線反彈。瑞波幣慘遭拋售之後，周四漲幅超 40%。

周四，持續低迷的數位貨幣全線反彈，其中瑞波幣漲幅超 40%。

新年以來，數位貨幣領頭羊比特幣持續下挫，從超過 2 萬美元一路雪崩式下跌。周三，比特幣一度跌至 1 萬美元以下，價格腰斬。

比特幣的慘況也引來數位貨幣市場的全線下跌。但在周四，這一下跌勢頭似乎得到了遏制，數位貨幣出現集體反彈。

全球市值第三的數位貨幣瑞波幣領漲。根據數位貨幣交易平台 CoinMarketCap 的數據，截至發稿，在過去 24 小時內，瑞波幣漲幅達 42.73%，至 1.51 美元。市值分列第一第二的比特幣和以太幣，漲幅均超過 10%，恢復勢頭明顯。

圖表來源：CoinMarketCap

不過，目前數位貨幣也面臨越來越嚴厲的監管。

本月早些時候，中國禁止了比特幣挖礦業務；而在近 4% 人口「炒幣」的韓國，加強監管的聲音也不絕於耳，韓國財長、司法部長等重量級官員相繼發表嚴厲監管的言論。

而在歐美，由於比特幣等數位貨幣可能逃避監管，甚至可能為洗錢和恐怖主義提供空間，加強監管已是勢在必行。

去年 12 月，比特幣期貨正式上市，也有觀點認為，數位貨幣正在分成或多或少受到監管的數位貨幣和完全游離在金融體系之外的數位貨幣。雖然現在二者的差別不大，但今後差別將會越來越明顯。

『新聞來源／華爾街見聞』