慘烈屠殺後回魂 瑞波幣反彈逾30%

南韓與中國政府，皆有意禁止加密貨幣交易，導致市場掀起拋售潮，週三比特幣、以太幣、瑞波幣全數慘跌；不過，上述加密貨幣，週四 (18 日) 皆止跌反彈，其中，瑞波幣回升幅度，更高達 30%。

即便已止跌回升，但這波拋售潮，確實讓加密貨幣元氣大傷，市值最高的比特幣，一度重挫逾 50%，市值蒸發約 300 億美元。

CoinDesk 數據顯示，週三上午，比特幣一度跌至 9,199.59 美元，但美東時間週四上午 5 點 40 分，已反彈至 1 萬 1,218.84 美元；以太幣也從週三低點 780.92 美元，回升至 1,004.43 美元；兩大加密貨幣價格，似乎正逐漸趨穩。

另一方面，由 CoinMarketCap 數據可得知，週三下跌 90 美分的瑞波幣，週四亦反彈至 1.42 美元，漲逾 30%。

加密貨幣公司 Cryptocompare 創辦人 Charles Hayter 在接受 CNBC 採訪時表示，加密貨幣市場，有很大的發展空間；長期來看，政府對市場進行管制，是好事一樁，但，不必要的箝制與官僚作風，恐抑制加密貨幣發展。

盛寶銀行分析師 Kay Van-Petersen 非常看好比特幣，他大膽預言，比特幣可望在 2018 年漲至 10 萬美元，50% 的回落，屬「健康現象」。

然而，市場上也有不同意見，例如「股神」巴菲特就主張，比特幣根本不具任何價值，它是「真正的泡沫」。