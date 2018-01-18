想抄底比特幣？先搞清這八個問題

摘要：去年感恩節來，美國、韓國大媽跑步入場比特幣，卻遭遇比特幣價格腰斬。現在是不是抄底比特幣的好時機？先弄清這八個問題再說。

經歷了去年感恩節到聖誕節期間的瘋狂後，比特幣一路從 2 萬美元多下挫至 1 萬美元上下。

不少投資者面對被腰斬的比特幣價格，對比特幣投資蠢蠢欲動。

不過，在投資比特幣之前，香港 Rafiki 資本管理公司的 Setphen Englander 認為，投資者有必要先搞清楚以下八個問題。

1. 比特幣為何而生？

比特幣誕生於金融危機的陰影之中，當時幾乎沒有人對法幣存在信心，於是數位貨幣應運而生。

比特幣在全球遭遇資本嚴格控制、或者法幣發行已經失控的地區，比特幣等數位貨幣依然可以幫助人們保存資產。

2. 數位貨幣的供給有天花板嗎？

比特幣等數位貨幣的一個軟肋就是其供給有限。不少人由此認為，比特幣的定價和黃金等硬通貨密切相關。但是，現在比特幣等數位貨幣的分叉越來越流行，每次分叉都將增加供給。

加密貨幣的門檻很低，看看數量龐大的 ICO 就知道了。

3. 如果比特幣崩盤了，其他數位貨幣會怎樣？

和股票、債券等資產不同，比特幣沒有一個基本價格模型，因此，比特幣跌起來也會沒有底線。如果比特幣價格下跌時因為其他的數位貨幣更好也更易獲得，如今一家獨大的比特幣則可能被其他數位貨幣取代。

如果比特幣崩盤，短期內其他數位貨幣的需求將會增加。

4. 數位貨幣在填補什麼樣的市場空白？

和其他資產相比，與比特幣相關的區塊鏈以及其他數位貨幣，可以使交易更快、更便宜，同時風險更低。

同時，幾乎所有資產都受到國家監管，並且要繳納各種稅費。數位貨幣則是一種避開監管，同時不必向國家繳稅的資產。另外，對年輕人來說，他們不僅收入微薄，還要償還助學貸款，難以進入門檻較高的投資界。但數位貨幣卻給了他們一個投資的機會。

5. 為什麼要挖礦？

首先，挖礦這個詞聽起來讓比特幣和黃金更接近，這是一個非常奏效的營銷手段。

從比特幣的運行過程來說，挖礦是維護並擴張比特幣的重要方式。不過挖礦也造成了大量的電力消耗。專注比特幣等數位貨幣的網站 Digiconomist 認為，電力成本已經是維護區塊鏈總成本的 14%，接近比特幣總市值的 1%。由此造成的環境破壞已經超過開採黃金。

6. 為什麼要使用分賬賬本？

分賬賬本解決了如何讓這個分散性的系統保持完整的問題。

同時，由於分散分布和加密，區塊鏈技術的一大賣點就是分賬賬本技術會杜絕駭客和腐敗的影響。目前遭遇駭客襲擊的數位貨幣通常是在交易和儲存環境，而非區塊鏈本身遭遇駭客襲擊。

7. 使用數位貨幣交易時，需要硬幣或者安全交易令牌嗎？

和信用卡類似，使用數位貨幣交易也需要安全令牌。令牌並不免費，但是相對其他渠道的資產轉移和交易的手續費來說，比特幣的令牌價格已經很便宜了。

8. 數位貨幣會符合監管規範嗎？

在發達經濟體內，數位貨幣的發行和交易或多或少都受到「了解你的客戶」規則以及反洗錢規則的制約。但實際上，那些承諾完全不受任何監管的數位貨幣反而更受歡迎。

在發達經濟體之外的數位貨幣發行和交易則通常難以受到相關的監管。未來，在金融體系內的數位貨幣和游離在金融體系外的數位貨幣將有越來越多的區別。

『新聞來源／華爾街見聞』