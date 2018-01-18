三大法人合買93億元 外資大買超台積電 連2日買超金控全壘打

台股今 (18) 日終場上漲 66.77 點，以 11071.57 點作收。三大法人投信單獨賣超，外資續買 96.15 億元，投信賣超 11.06 億元，自營商買超 7.91 億元，合計買超 93.08 億元。個股方面外資今日大買 2.6 萬張台積電，買超張數創 1 年來高點，金融股則是又見外資買超全壘打。

期貨部分，三大法人卻是投信單獨偏多，外資減碼多單 3752 口，淨部位多單又跌破 5 萬口，來到 48666 口；投信大舉回補空單 2505 口，淨部位空單來到 27841 口；自營商加碼空單 205 口，淨部位空單續增到 5366 口，合計三大法人減碼多單 1452 口，淨部位多單為 15459 口。

面板族群今天依然還是外資加碼的主要標的，儘管買超張數略有減少，但是群創及友達仍分別高居外資買超首位及第 3 名，至於台積電更是衝上外資買超第 4 名，買超張數達 2.6 萬張，創近 1 年來新高，另外鴻海也同樣獲得外資連續 2 天買超。

另外外資也大舉加碼旺宏相關認購權證，共計有 11 檔旺宏認購權證獲外資買超，且買超張數最少都在 6800 張以上。

金融股部分，外資也是持續加碼，包括新光金、開發金、兆豐金、元大金、永豐金、合庫金、國票金、中信金、國泰金、華南金、第一金、富邦金、玉山金、台新金等 14 檔金控股又同獲買超。

因此外資再度演出買超全壘打，其中外資買超前 10 名當中就有 5 檔金控股，包括開發金、新光金、元大金、台新金及中信金，另外永豐金、第一金、兆豐金、合庫金、國票金、國泰金、玉山金、富邦金、華南金等也同獲外資買超。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 15 天賣超，而且是連續 2 天賣超逾萬張。

外資集中市場買超第 1 名為群創，買超張數 50082 張，第 2 名新光金，買超 35568 張，第 3 名友達，買超 33944 張，第 4 名台積電，買超 26344 張，第 5 名開發金，買超 14926 張。6 到 10 名依序為，旺宏永豐 77 購 03，買超 11703 張；旺宏凱基 78 購 02，買超 10557 張；旺宏永豐 76 購 06，買超 10438 張；旺宏元大 77 購 04，買超 10399 張；旺宏元大 76 購 02，買超 10078 張。

外資集中市場賣超第 1 名 FH 彭博高收益債，賣超張數 48000 張，第 2 名聯電，賣超張數 15905 張，第 3 名元大滬深 300 正 2，賣超 14183 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，賣超 13710 張，第 5 名華邦電，賣超 9210 張。6 到 10 名依序為，台灣大，賣超 7826 張；燿華，賣超 4367 張；彩晶，賣超 4148 張；嘉聯益，賣超 4148 張；台積電麥證 77 購 01，賣超 3621 張。

法人表示，外資今天再度大舉買超，同時也是連續第 4 天買超，雖然買超金額較昨天的 110 億元略減，但是買超態度並未改變，基本上，在台積電預期第 1 季營收有機會在創同期新高的帶動下，指數仍有望續走揚。