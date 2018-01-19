台股盤前－台積電法說行情多頭買不買單 牽動指數續航力道

台股昨 (18) 日在台積電領軍刷新天價 250 元下，帶動指數一度大漲百點，盤中最高攀上 11122 點，尾盤漲勢收斂，終場上漲 66.77 點，以 11071.57 點作收，再改寫近 28 年以來新高。不過，今晨美股收低，台積電昨天釋出加密貨幣為台積電重要成長動能消息，今天首要觀察重點在於台積電法說行情多頭買不買單。

晶圓代工龍頭台積電昨天召開法說會，台積電董事長張忠謀指出，今年主要成長動能將來自於高速運算（HPC）、物聯網與車用電子 3 大平台，全年營收將成長 10-15%，優於業界的 9-10%。

台積電一直以行動裝置、高速運算、物聯網與車用電子等四大平台為成長驅動，行動裝置向來是第一個被提到的項目，但這次法說會，台積電預估，今年行動裝置晶圓出貨將下滑，但營收仍可與去年持平。

但是高速運算受惠持續擴充的 AI(人工智慧) 應用，加上挖礦市場快速升溫，台積電估計，去年高速運算業績比重約 20%，預期今年高速運算業績比重可望達 25%；今天是否影響高速運算、挖礦概念股表現值得期待。

AI 相關利多還有行政院所釋出的，行政院科技會報辦公室執秘蔡志宏昨日表示，台灣發展 AI（人工智慧），四年要投入預算至少 360 億元，另外，還要「法規開放」，例如推出金融之外的監理沙盒，實驗無人載具科技，讓自動駕駛可以上路。

值得留意的是，全球前三大偏光板廠南韓 LG 化工宣布，在大陸廣州投資 30 億美元（約新台幣 892 億元）生產大尺寸偏光板及封裝材料等產品，2019 年投產。市場預期，隨著陸、韓偏光板廠擴產積極，對奇美材（4960）、明基材等將形成壓力，明年價格競爭恐更激烈。

整體來說，台股多頭氣氛熱絡，只要基期低的個股或族群，都有補漲的機會，不過類股輪動速度很快，外資昨天買超 86 億元，已經連續四天買超，顯示熱錢湧入，盤勢以正向看待，不過還是需要留意漲多是否出現整理的情況。