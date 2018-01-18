台股盤後－台積電一夫當關指數衝高11122 台指期現警訊漲幅收斂

台股今 (18) 日在市場預期台積電法說會可望交出好成績的心理下，盤勢由台積電大演獨角戲，鴻海及大立光也力撐在平盤之上，推升指數衝高到 11122 點，再創 27 年半來新高，不過台指期在午盤過後出現漲多拉回，壓抑現貨市場指數漲幅收斂，終場上漲 66.77 點，以 11071.57 點作收，成交值續增到 1489 億元。

以中小型股為主的櫃買市場走勢也是開高震盪漲幅收斂，線上遊戲及文創類股成為撐盤要角，終場上漲 0.65 點，以 153.02 點作收，成交值擴大到 483.06 億元。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是半導體類股，漲幅達 2.3%，紡纖漲幅也超過 1%，電子零組件、觀光、貿易百貨、食品、電腦設備、油電燃氣、其他電子、汽車、其他類、化學、電子通路等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、水泥、建材營造、通信網路、造紙、橡膠、光電、電器電纜、資訊服務、生醫、電機機械、鋼鐵、航運、金融、化學生醫、塑膠等也均收黑。

台積電今天成為指數護盤重點股，盤中一度大漲 8 元，推升股價衝上 250 元，再創歷史新高，也推升指數衝過 11100 點，再以 11122 點創下 27 年半來新高。台積電走高也推升集團股創意上漲逾 3%。

至於鴻海及大立光也維持在平盤附近，其中鴻海持續守穩在月線之上，大立光雖然一度衝上 4000 元大關，但是仍無力守穩，所幸還是以小紅作收。

另外金融股也持續穩盤，包括國票金、新光金、開發金、台新金、合庫金等也收紅。

傳產股走勢則相對疲弱，其中台塑四寶雖有台化及台塑化收紅，但是台塑及南亞收黑，抵銷漲勢，鋼鐵股龍頭中鋼也僅守住平盤。僅紡纖相對穩健，其中聚陽因為獲外資調高目標價到 161 元，股價強攻漲停，另外東華、立益、儒鴻、如興、強盛、聚隆、理隆等漲幅也超過 1%。

分析師林孟漢表示，台股前半場在台積電衝高帶動下，指數持續走高，不過根據往例，一旦台指期由逆轉差轉為正價差時，指數都會有回檔壓力，今天也是同樣狀況，午盤過後漲幅呈現收斂，但整體來看，如果下午台積電法說會對於後續展望不要低於法人預期，在台積電持續吸引買盤湧入下，指數將繼續維持高檔整理。