【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電領軍強攻 台股再創波段新高

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 69 點至 11058 點。價差方面，台指期逆價差 - 13.57 點，電子期逆價差 - 0.14 點，金融期逆價差 - 0.91 點。現貨部分，三大法人買超 93.01 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1443 口至 15459 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3751 口至 48666 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 104 口至 20249 口。

周三美股多頭再度向上攻堅，三大指數同步創下歷史新高，道瓊指數大漲逾 300 點站穩 2 萬 6 千點大關，激勵台股今日跳空以上漲 43 點開出，今日台股領頭羊台積電強勢大漲引領多檔權值股向上衝高，盤中加權指數上漲逾百點攻上 11100 點，然午盤過後調節賣壓出籠使指數收斂漲幅，終場加權指數上漲 66.77 點或 0.607%，收在 11071.57 點，成交量能 1495.41 億，較前一日增加 9.41 億。今日八大類股漲跌互見，其中以紡織類股漲幅 1.15% 表現較佳，水泥窯類股跌幅 1.53% 表現較差。觀察今日外資雖續買台股近百億，但台指期淨多單反倒減碼近 4000 口，期現貨並未同步呈現偏多操作。技術面觀察，週四大盤以紅 K 棒開高走高收在 11071.57 點再創高，但尾盤留下上影線顯示仍有部分獲利了結賣壓出籠，盤勢仍屬多方控盤格局，但短線需注意追高風險。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11300 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11100 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.54 升至 1.57，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 8.53% 升至 9.15%，賣權平均隱含波動率由 11.18% 升至 11.46%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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