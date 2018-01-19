凡甲：打入中國電動車鏈的妖股

【撰文／陳子榕】

凡甲 (3526) 從筆電 I/O 連接器起家，近年積極跨足高電壓、伺服器應用與車用等利基領域，其中車用市場已打入大陸最大新能源車客戶，帶動營運大爆發；大陸約 30％的空氣汙染來自燃油車；在中國所有石油進口中，燃油車需求的比重也很高，北京在 2017 年 9 月宣布停止生產汽、柴油車，在許多歐洲國家宣布預定在 2025 年至 2040 年禁止傳統燃油車上路後，北京也表示正在研究何時全面停止生產及銷售汽、柴油車。

中國政府認為，電動車市場是本土廠商可跟外國業者一較長短的場域，甚至可望稱霸全球電動車市場。中國政府還推出一項逐步加碼的配額制度，2018 年起將獎勵生產更多電動車的廠商，北京干預已經幫助中國一躍成為全球最大電動車市場，中國汽車工業協會的資料顯示，去年中國電動車的銷量為 50.7 萬輛，包括巴士與商務車在內，約占全球總銷量 45％。不過，北京的目標是到 2025 年電動車與油電車的銷量必須衝到 700 萬輛。

利基產品應用不淡，凡甲 2017 年 12 月營收維持在 1.8 億元以上，預期產品組合有利毛利率，少了稅負的非本業干擾，獲利可望達高峰。2017 年第 4 季看來將與第 3 季持平或小增態勢，網通、車用及 NB 三大類產品表現穩健，展望 2018 年第 1 季，車用產品進入產業旺季，預計 NB 產品也會加溫，網通則趨緩，但伺服器產品逐步加溫。

車用預期將有新客戶量產，加上高階伺服器線材已導入台灣代工廠為主的幾項專案，上半年有機會進入量產，今年營收將有兩位數成長，獲利重回上升趨勢。

來源：《萬寶週刊》 1264 期

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