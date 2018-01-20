【撰文／王榮旭】

2017 年大盤從 9253 漲了 1300 多點到 10642 漲幅約 14％，台股牛氣沖天，2018 年元月再漲 300 多點突破 11000 創 27 年來新高，電子指數創 17 年新高，非金電 (傳產) 指數至少創 10 年來新高，金融指數也創 2 年半新高，反觀生技處於 5 年來低檔，去年櫃買生技指數下跌約 1 成，不僅落後大盤及其他類股族群，與去年大漲 2 成的 NBI 生技指數相比，台灣生技股落後國際生技股一來一回超過 3 成，跌深是生技股最大利多，當大盤已站穩萬點，生技低基期優勢吸引資金流入，元月以來櫃買生技大漲逾 4％，新藥指標浩鼎 (4174) 從上月 135 元拉到 196.5 元，最弱勢的股票大漲 4 成 5，這是生技股大反攻的訊號。

農曆年前後生技易漲難跌

櫃買生技指數在 2014 年見高點 245.4 後，受基亞事件影響拉回修正 14 個月，反彈 3 個月後，浩鼎事件又拉回修正 21 個月，整理時間已經超過 34 個月，直到去年 10 月開始月線連 3 紅，月 KD 指標正式往上黃金交叉，長波技術面翻多，最近一次生技月 KD 黃金交叉是 2 年多前，當時生技指數從 115 漲到 212 幾乎翻倍，同期浩鼎從 263 元大漲 187％到 755 元，中裕 (4147) 從 105 元大漲 188％到 303 元，不少生技股大漲 5 成到 1 倍，這一次生技捲土重來行情很值得期待，統計過去 10 年來生技股在農曆年前後 (1～2 月期間) 上漲機率高，2012 年 1～2 月生技指數甚至出現 26％漲幅。

生技股王精華創千元天價

去年 10 月生技股王精華 (1565) 從 600 多元漲過 700 元，當時我研判精華每股盈餘超越台股股后精測 (6510)，股價挑戰千元實力並將帶動整體生技行情，後來精華真的漲到 1025 元，千元的生技股是過去從未見過的事，這符合每一個多頭主流族群都有一帶頭高價股王的慣性，這 2 年電子股的行情也是股王大立光帶頭，從 1000 多元漲到 2000 元… 一路漲到 6075 元，拉開整體電子比價空間，再由次族群電子股王如被動元件國巨、矽晶圓環球晶、3D 感測穩懋大漲把各族群都比價拉起來，生技也是如此，去年就先由績優生技先比價向上，如去年 11 月初出刊的 1253 期專欄看好剛從 180 元附近上來的大江 (8436)，後來漲到 296.5 元創歷史新高，還有去年看好保健股生展 (8279) 從 102 元漲近倍到 198 元，農技股全宇生技 - KY(4148) 也從 70 元附近也漲翻倍到 139 元，醫廢處理的日友 (8341) 從 113 元大漲 1.7 倍到 273 元，醫藥及醫材股漲勢落後，尤其新藥到去年 12 月才落底。

台灣生技遭低估？

上月台股最會漲的股票並非電子或原物料，而是生技股的中美冠科 - KY(6554)，單月大漲 107％，去年前 3 季 EPS 僅 0.65 元，估去年全年 EPS 約 1 元，竟遭國際知名 JSR 株式會社用每股 75 元溢價 1 倍以上收購，這是甚麼樣的概念？從本益比的角度是 JSR 買貴了嗎？JRS 是一家全球聞名的電子用化學品生產廠商，近年切入生物製藥器材市場，用遠高於市價收購臨床前藥效測試的冠科，必有其專業考量，無獨有偶，本週鴻海集團旗下的樺漢 (6414) 也出手，吃下近年虧損的醫材股鈺緯 (4153) 私募股權，持股 19.5％成為最大法人股東，再看去年底生技股健永 (6453) 及喜康 (6540) 相繼撤興櫃轉向海外掛牌，不管是科技或生技業者選擇在此時出手，正是生技股被國內資本市場低估所造成的現象，生技的火車頭新藥，泡沫性質已經消除，經過長時間整理籌碼沉澱，因為市場過度看壞，這波漲上來有軋空的味道。

新藥敢跌也敢漲

新藥前波修正幅度最大，估計在年初的反攻行情也會最猛，浩鼎抗乳癌新藥 OBI822 美國臨床三期規劃將於今年選擇三陰性乳癌患者收案，並經認證免疫組織化學染色法篩選有 Globe H 在腫瘤上高表現的病患，依照 2 年前台灣解盲結果顯示只要有高 H 表現就有療效，這次臨床規劃若獲 FDA 同意進行收案，估計未來成功機率不小，而選擇三陰性乳癌患者的好處是，三陰性治療方法是手術前先化療，讓腫瘤縮小之後再手術拿出未完全清除的腫瘤，手術過後身上已無病灶，形同健康身體，再打 OBI822 才能在復發前有足夠時間產生抗體，也避免延遲反應，而三陰性可說是最難治也最容易復發的惡性腫瘤，目前無核准的有效標準療法，如果對三陰性有效，也可擴大試驗到其他型乳癌，適用範圍越廣市場潛值就越大，此外浩鼎規劃多項新藥開發案，包括 OBI833、888、999 及 3424 在動物試驗階段階看出潛力，公司預期將有大型籌資活動，若沒端出一些牛肉能籌到資金？但資本市場不樂見研發時間長，估計短空長多，150 元以下應是谷底了。

來源：《萬寶週刊》 1264 期

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