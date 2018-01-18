【異動股】草甘膦概念股走強 利爾化學(002258-CN)漲停

午後，草甘膦概念股延續強勢，截止發稿，利爾化學(002258-CN)漲停報17.84元，新安股份(600596-CN)漲5.89%報12.59元，揚農化工(600486-CN)、紅太陽(000525-CN)漲超3.5%，江山股份(600389-CN)漲逾2%，輝豐股份、興發集團(600141-CN)、長青股份(002391-CN)等股均紛紛上漲。

消息面上，2017年11月中旬以來，國内草甘膦95%原粉高端報價穩定在3萬元/噸，較去年同期上漲近25%。目前草甘膦開工率已處曆史高位，2018年行業幾乎沒有新增産能，僅江西金龍預計新增3萬噸，其他均不确定性較大，需求方面，受全球轉基因作物耕種面積持續增長以及國際制劑廠商補庫存的影響，草甘膦需求仍在增長，預計2018年草甘膦供應仍偏緊。業内認為草甘膦行業正迎來多重利好：一是2017版草甘膦新國标實施，二是成本支撐明顯，三是草甘膦價格攀至三年來新高後，行業開工率并未明顯提升，近期主流供應商還開始控制出貨以對沖貿易商清庫存對市場的沖擊，顯示出行業中長期競争格局改善明顯。

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