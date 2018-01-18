〈台積電法說〉Q4受匯率干擾 純益創次高 EPS 3.83元 全年13.23元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日召開法說會，並公告第 4 季財報，稅後純益為 992.8 億元，季減 0.9%，年增 10.4%，每股稅後純益為 3.83 元，其中稅後純益與每股純益，都創歷史次高紀錄。全年稅後純益為 3431 億元，年增 2.7%，每股純益 13.23 元，再創下歷史新高紀錄。

台積電去年第 4 季營收為 2775.7 億元，季增 10.1%，年增 5.9%，以美元計算營收為 92.1 億美元，略優於原先預估區間 91-92 億美元，季增 10.7%，年增 11.6%，毛利率 50%，也達陣法說高標 48-50%，營益率為 39.2%，超越法說預估 37-39% 高標，稅後純益為新台幣 992.9 億元，每股稅後純益為 3.83 元。

台積電第 4 季營收雖創新高，但稅後純益卻未同步衝高，主要是因為新台幣強勁升值，對營益率產生 2 個百分點的影響。

台積電第 4 季 10 奈米出貨，占整體公司晶元銷售金額 25%，16/20 奈米製程出貨占整季晶元銷售金額為 20%，整體而言台積電 28 奈米與更先進製程，占整季晶圓銷售金額為 63%。

台積電去年全年營收為 9774 億元，年增 3.1%，稅後純益為 3431 億元，每股純益為 13.23 元。