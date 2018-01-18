〈台虎飛進日本北陸〉拿下小松機場10年來首見的國際新航線

華航 (2610-TW) 旗下台灣虎航今 (18) 日開航第 10 個日本航點小松，不僅是虎航從桃園出發的第 10 條台日往返航線、成為首家飛進小松地區的國籍平價航空，也是小松機場近 10 年以來最新開出的國際航線，高度受到當地政府重視；而台虎董事長張鴻鐘指出，首航載客率超過 90%，繳出近滿載的漂亮成績單。

小松是日本石川縣的第三大城市，鄰近日本海，金澤市和加賀溫泉鄉等觀光勝地，附近還有世界遺產合掌村，是外籍旅客前往北陸地區的重要門戶，此次台灣虎航開出小松航點，對於國人前進日本北陸二三線城市更加便利。

石川縣統計 2016 年台灣旅客來客 1.9 萬人，不過，去年前 3 季已經超過前一年總人數，有越來越多台灣人來到日本北陸地區旅遊，需求成長潛力大。

台灣虎航桃園 - 小松航線開航初期，每周營運二班，分別是周四及周日，去程航班編號 IT252 每周四上午 07:00 自桃園機場起飛、每周日為上午 10:55 自桃園機場起飛；回程航班編號 IT253 每周四上午 11:45 自小松機場起飛、每周日為上午 15:35 自小松機場起飛。

台灣虎航建議，旅客還也自行組合小松和名古屋二航點進出，規劃由中部地區前往高山及北陸地區的深度旅遊。

為慶祝台灣虎航首航桃園 - 小松航線，今日在小松機場內舉辦了盛大的首航剪綵慶祝儀式，石川縣知事谷本正憲、石川縣議會議長米澤賢司、小松市市長和田慎司、小松市議會議長宮川吉男等，皆親自出席本次的首航慶祝儀式，高度看好未來新航線帶來的旅客量。