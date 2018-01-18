哈啦財經／鴻海FII赴陸上市郭董早已點出的趨勢商機

鴻海將於 1 月 31 日舉行 10 年來首次的臨時股東會，臨時股東會開會通知已陸續向股東發放，屆時會上將討論子公司富士康工業互聯網（FII）申請 A 股上市。到底 FII 是間什麼公司？郭董又看到什麼商機？小股民已經做好準備聽郭董開講，不過其實郭董近 2 年就不斷提及工業互聯網的重要性與商機，甚至去（2017）年在股東會上就已經提前預告過！

近幾年鴻海集團高層就不斷對外提出工業互聯網的思維，鴻海集團副總裁、同時也是亞太電董座的呂芳銘也曾在去（2017）年 5 月於台北國際電腦展 COMPUTEX 會上表示，會持續擴大對工業互聯網的投資，將研發技術、平台，與大數據，不僅會應用在集團內，成為工業互聯網的指標，也將開放相關解決方案給中小型公司。

同年 6 月股東會，對於集團未來方向，郭董提出「硬軟整合、虛實結合」8 字目標，要靠人工智能與物聯網打造下一波大成長，不僅會上秀出多張圖表「教育」小股東，也讓專才於物聯網、AI 人工智慧、科技醫療的新任獨立董事一塊兒亮相，包括創新工場董事長兼執行長李開復、國光生物董事長詹啟賢與機器人專家傅立成，不過傅立成因台大校務繁忙，之前辭去獨董一職，這次臨時股東會也將補選獨立董事。

另外，郭董去年底參與位於中國大陸浙江烏鎮的世界互聯網大會，也證實集團正在實踐工業物聯網，他說過去幾十年來，集團產出了幾十億筆的工業數據，透過整理分析，集團可以開始準備對外開放工業互聯網的數據與平台，來提供中小企業的轉型升級，未來擬找幾個試點城市，只要中小企業有其核心技術，再透過平台有限度的開放共享，未來中小企業都能創造價值，不會變成工業孤兒。

到底什麼是工業互聯網？又有什麼商機？近年結合高速運算、行動裝置、網路設備和機器人，人對機器或機器對機器之間相互連結，製造上收集的大數據，可以透過自動化連結縮短生產時間、節省人力，也提升良率，讓「關燈工廠」（完全自動化不需人力）變成可能，這樣公司更能掌握甚至大幅改善成本資金與獲利能力。

而緊接而來的 5G 時代將工業互聯網推波助瀾，透過高端 8K 影像可看到人眼看不到的瑕疵和品質，進一步預測問題、解決問題，而鴻海鎖定工業互聯網發展，不僅能提升自身集團成長動能，也可對外提供幾乎是各家企業都會遇到的物聯網解決方案抓緊商機。

因此，FII 官網上以無人熄燈自主工廠、人工智能等形象照片吸引人眼球，提供包括通信網絡、雲計算、精密刀具、機器人與工業互聯網等解決方案。再加上物聯網是全球工業化新趨勢，不僅有「中國製造 2025」，英國也喊出「工業 2050 戰略」、法國則有「新工業法國」，郭董看準的商機，正要透過 FII 從大陸站穩腳步，向世界發展。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』