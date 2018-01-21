寒假宅商機 電玩展提前開戰

「天堂Ｍ」帶起話題，橘子營收有望暴衝；宇峻結盟大陸兩大廠，後市看漲；電競硬體周邊也不寂寞，微星、技嘉及曜越今年持續雙位數成長。

【文／葉怡君】

台北國際電玩展一月二十五日登場，春節寒假旺季即將到來，由電玩展揭開序幕，預期也將有多款遊戲發布，從遊戲玩家先前引頸期待的「天堂Ｍ」，由橘子拿下台港澳獨家代理帶起市場熱度，股價也隨之波動劇烈，該款遊戲於去年十二月十一日上線以來，刷新台灣手遊市場多項紀錄，也激勵橘子十二月合併營收十六．七億元，年增一五○％，創下單月營收歷史新高。法人表示，橘子因「天堂Ｍ」短線營收有望暴衝，於電玩展前拉回可偏多操作；另外包含宇峻也在接近假期時推出新款單機遊戲，搶攻年節宅商機。

法人預期，相關遊戲類股包含歐買尬、網龍、華義、智冠、辣椒、隆中及昱泉等都可望帶動營收季增十～十五％，不過也提醒，遊戲類股多不具基本面，長期投資人也應注意可能帶來的風險。

然而，除了軟體ＩＰ公司外，另外硬體方面包含電競相關的技嘉、微星、宏碁、華碩、曜越、動力ＫＹ、撼訊等都是可以關注的盤面焦點；此外，遊戲搭上 AR/VR 技術，相關類股的宏達電、上游晶片廠的義隆、鈺創等也是可以注意的相關族群。

電競消費力道不容小覷

去年底，瑞士信貸私人銀行大中華區副董事長陶冬在〈投資展望論壇〉上的演講曾笑談，過去的孩子存錢為買車、買房，不過九○年後的小孩存錢，只為了要買下遊戲中角色的裝備，光是一個遊戲角色的皮膚就得花費兩百多美元（約六千多台幣），可以見得遊戲所帶起的驚人商機，電競及電玩市場的消費力道不容小覷。

根據市場研究公司 Newzoo 的調查，目前全球遊戲市場已達一千億美元的規模，當中亞洲約占四七％，台灣則以十億美元於亞洲區排名第五，成長率為四○％，高於亞太區的十．七％，台北更是全球收看電競直播流量最高的城市，也顯示出台灣在遊戲市場的發展動能，明顯優於其他地區。

二○二二年杭州亞運已確定將電競列入正式競賽項目，另外，二○二四年巴黎奧運也引進電競賽事為運動項目之一，在各國積極推動之下，立法院日前也三讀通過，正式將電競產業納入運動項目，並積極爭取ＩＥＭ（英特爾極限高手盃）等國際賽事聯盟來台舉辦電競賽事，預期也將帶動台灣電競相關供應鏈的發展。

宇峻今年營運維持高檔

觀察指標個股歐買尬，目前股價淨值比一．六九倍，相較去年僅推出一款手遊「暮光世界」，整體營運不盡理想，目前股本三億元，二○一七年營收八．七億元，年衰退五．五％，稅後虧損一．六三億元，前三季每股稅後虧損三．三四元，不過營運出現轉機，展望今年，歐買尬將推出四款手遊加上一款端遊，首季將由手遊「LUNA」打頭陣，另外於同季度上線的自製手遊「金 BAR 王」、「我的偶像不是人」等，可望帶動全年營收轉虧為盈。

來源：《先探投資週刊》 1970 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》