另類思考掌握三訣竅 讓他抓住飆股年賺四成

撰文／今周刊 歐陽善玲

路博邁 NB 新興市場股票基金操盤人路正程，2017 年與投資團隊創造逾 4 成的報酬率；他坦言，2018 年新興市場要再大漲難度高，只有把握三件事，才有機會勝出。

老實說，現在全球股市並不便宜，從歷史經驗來看，連續兩年股市大漲機會也低，2018 年投資將會更辛苦。但瞄準對的題材，選到對的股票，仍可打敗指標指數、投資獲利。」路博邁 NB 新興市場股票基金操盤人路正程，與投資團隊在 2017 年交出亮麗成績，基金報酬率達 41％。

儘管在 2018 年要維持這樣高的績效不容易，但路正程早已擬好一套策略，「新興市場最好的投資機會在東北亞，因具備人口消費紅利，且製造出貨至全球，及國際品牌加持；而中國、台灣及韓國三個市場中，又有不少科技公司，正面臨產品銷貨轉型契機。」

他解釋，即使功能相似的產品，隨著出貨對象不同，營收、獲利也會出現巨大差異；例如，一支手機賣 1000 美元，若廠商將功能或性質相似的零組件產品，出貨給一輛車銷售 3 萬美元的汽車廠，理論上就不用太擔心客戶砍價問題，毛利率還可能進一步提升。

逼自己獨立思考

預測新手機樣貌 逮到飆股

「每年手機零組件廠，都會遇到客戶殺價情況，若能順利出貨給汽車廠，就會成為市場上最炙手可熱的投資標的。」路正程分析，電子股戰場正從手機轉移至汽車，基金經理人操作勝出關鍵，正在於找出「誰是玩真的」、「誰能真正受惠」。

他指出，2017 年 MSCI 中國指數漲幅逾 5 成，但平心而論，相較 2016 年，中國經濟並沒有好太多，市場投資氣氛卻很高亢；同樣道理，宣稱訂單將從手機移轉至汽車的廠商，過去一年受到市場追捧，股價表現亮眼。但進入 2018 年，個股獲利受檢驗，營運成果見真章，股價報酬率就會出現兩極化。

要搞清楚公司成長故事，路正程要求團隊做到三件事，第一、不依賴市場研究報告，逼自己獨立思考；第二、不一窩蜂參加法說會，逼自己親自拜訪公司、從經營者角度想事情；第三、不從單一觀點，而是由多元面向，反覆確認投資的可行性。只有做到這樣，2018 年才有機會挑到黑馬股。

首先，是逼自己獨立思考，想清楚問題。「早在 6 年前，我們就開始思考一個問題，製造一支手機，成本最高的是晶片及螢幕，但單價高，會成為手機公司砍價的對象，營運反而辛苦。」路正程說，當時就不斷想像未來手機樣貌，認為「走到哪、拍到哪」的即時分享與「隨選隨聽」的音樂播放，將蔚為風潮。

確認想法後，開始付諸實行，尋找能受惠此商機的公司。「我們找到了兩家符合條件、在香港掛牌的公司，與照相功能有關的個股，股價漲幅高達 10 倍；與音樂有關的，漲幅達 4 倍，最後都大賺。」

他說，當然也會有徒勞無功的例子。像 4 年多前，團隊以同樣想法自問，未來手機最需要的是什麼；「我們的答案是電池，因此花了 5 個月，積極尋找各種解決方案，查遍全球電池資料，甚至從化學角度、手機軟體及封裝方式切入，但仍找不出好標的，最後選擇台股做省電記憶體的公司，表現也還不錯。雖沒有找到理想中的個股，卻因此懂了不少電池知識。」

其次，是要從經營者角度想事情。「我們團隊有個特色，就是在進入投資這行前，都從事過不同產業工作；因此拜訪公司時，我們不太問營收、獲利、短期訂單這類數字問題，我們想知道的是，未來產業發展樣貌，以及公司因應策略。」他認為，實地走訪公司就像進入人家家裡，能深入了解、與研發主管深談，都比在飯店參加大型法說更實在。

來源：《今周刊》 1100 期

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