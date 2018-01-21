台股創近 28 年高點，指數逼近 11000 點，選股自然以趨勢股較佳；然而低基期、中長線漲幅相對較小的傳產、金融及高殖利率股，會是較好選擇，至少比基期較高及產品亮點較少的電子股急漲急跌來得穩健。

【文／方亞申】

美國企業季報陸續公布，預期仍以工業、運輸、能源股等表現較佳；回推到國際原物料行情在油價創高下，銅、鋁、鎳等持續高檔整理，加上中國嚴控環保，傳產塑化、鋼鐵、玻璃、水泥等，預期過去一季及本季獲利看好。而未來美國有一．五兆美元資金將挹注基礎建設，近期相關的卡特皮拉、美國鋼鐵、紐可鋼鐵及能源相關的 EOG、COP、NBL、HES、VOL、NOV、NFX、MUR 等公司股價表現都很強勢。

美國能源、原物料股強勢

據統計 S&P 500 指數二○一八年頭十一個交易日有九天上漲，今年以來漲幅超過四％，S&P 500 指數竟有四七家成分股企業漲幅在十％以上，而跌幅十％以上的只有兩家，顯見美股強勢。美銀美林統計，全球股票型基金截至十一日為止，單周湧進二四○億美元資金，創下史上第六高紀錄，其中六四億美元流入美股，四三億美元流入新興市場。道瓊及標普有傳產加金融以及電子龍頭谷歌、亞馬遜、Nvidia 等表現強勢，支撐三大指數持續衝高，只要未跌破十日線前都屬強勢。

美元指數跌落九一以下呈現弱勢，國際原物料價格相對可維持在高檔，其中最主要觀察指標就是油價，這波油價從去年十二月初的五五．八二美元開始震盪推升，至本周最高的六四．八九美元，累計上漲十五．五％，對油價而言這種走勢算是不小漲幅。油價上漲有其地緣政治因素，包括中東及頁岩油等，目前油價已超過頁岩生產成本（約四五～五○美元）有一段，美國在十二日止當周的鑽油井增加十口，至五七二口，增數為去年六月來最多，加拿大能源業者的鑽油井上周也幾乎倍增。美國預估今年石油出口將創新高，對已上漲一段的油價都是壓力。不過回過頭來，筆者過去認為觀察油價較為準確的是期貨多空單，目前多單量依然相當高，只要未出現大減前，油價還是震盪趨堅，上檔是七○美元或八○美元不宜多做預測。

油價是原物料多頭領頭羊

另一點是沙烏地阿拉伯石油公司將在今年ＩＰＯ，由於預估掛牌後總市值將超過蘋果，居全球第一，而沙國目前財政狀況並不好，當然能募到越多錢越好，也就是油價維持多頭走勢較為有利，當ＩＰＯ時或許是油價轉折點。

油價走多，對塑化能源股較為有利，美國如此、台灣也是。尤其油價上漲已帶動上游塑化原料如乙烯、丙烯、AN、CPL 等上漲，想想台塑化先前採購的石油都還在海上還未運回，但油價上漲一段，不用煉油就有獲利。所以台塑四寶有上游這隻金雞挹注，獲利自然可以創高，四寶去年合計獲利超過二三四○億元，今年配息超過一二○○億元以上並不令人意外，景氣獲利向上外帶有殖利率優勢，除非油價大跌，否則盤堅向上走勢將持續，台塑化股價已創歷史新高，但日成交量不到三千漲，籌碼幾乎都在大股東法人手上，四寶走勢將撐住台股半邊天。

下游的 PP、PE、ABS、PVC 等價格易漲難跌，連化纖的聚酯加工絲價格也被帶動上漲。特用化學部分如硫酸、保險粉、苯酚等等幾乎全面上漲，只是漲幅多寡不一，最近沉寂已久的國化，過去八年幾乎股價都沒怎麼表現，但本業都未賠錢，去年ＥＰＳ估約○．六元，近期傳聞高雄夢時代旁土地有意出售，加上久未上漲的保險粉漲價，股價連續兩根跳空上漲，顯見油價威力！如此對於塑膠及化工業將有利，尤其股價長期低檔且未賠錢公司，一有利多就大漲，其他包括和益、興農、勝一等都有類似特色。相對而言，電子材料上游成本增加。

來源：《先探投資週刊》 1970 期

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