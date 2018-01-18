統計局：12月一線城市新建商品住宅價格環比持平

統計局1月18日發布了2017年12月70個大中城市住宅銷售價格統計數據。2017年12月70個大中城市新建商品住宅價格中，57座城市環比上漲，11月為50座上漲。

對此，國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行了解讀。12月份，“分類調控、因城施策”房地産市場調控政策效果繼續顯現，70個大中城市中15個熱點城市新建商品住宅環比價格均在平穩區間内變動，房地産市場總體繼續保持穩定。從環比看，有4個城市新建商品住宅價格下降，降幅在0.2至0.3個百分點之間;北京、杭州和合肥3個城市持平。從同比看，有9個城市新建商品住宅價格下降，降幅在0.2至3.0個百分點之間，這些城市新建商品住宅價格低于上年同期水平。

據測算，一線城市新建商品住宅和二手住宅價格同比漲幅均連續15個月回落，12月份比11月份分别回落0.1和0.4個百分點。

初步測算，12月份，一線城市新建商品住宅價格環比持平，二手住宅價格環比下降0.1%。二、三線城市新建商品住宅價格環比分别上漲0.6%和0.5%，漲幅比上月均略微擴大0.1個百分點;二手住宅價格環比均上漲0.3%，漲幅均與上月相同。

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