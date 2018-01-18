【IPO追蹤】迎宏控股(08513-HK)公開超購17.47倍 明日上市

迎宏控股(08513-HK)公布招股結果，是次發行1億股股份，公開發售已接獲合共8792份有效申請，共認購約1.85億股新股，相當于公開發售項下初步可供認購發售股份總數約18.47倍，啓動回撥機制後，公開發售比例提高至30%。配售項下初步提呈發售的配售股份已獲輕微超額認購。

按一手4000股計，中簽率為75.00%。每股定價0.65港元(單位下同)，為招股價的中間價，估計股份發售所得款項淨額約為4000萬元。

該公司是一間合約制造商，專注於制造及銷售一次性醫療器械的注塑塑膠零部件及提供開模服務。公司擬將所得款項約69%用于透過提高及豐富集團于微流控、液體矽橡膠及無菌包裝方面的能力及服務發展及加強集團的注塑業務;約11%將用于提高集團的工具功能;約7%將用于雇用銷售及市場推廣員工;約5.0%將用于組建新技術部門及雇用一名技術經理、一名工程師及一名生物學家;約1.5%將用于升級集團資訊技術系統;約1%將用于增加集團服務的銷售及市場推廣;及約5.5%將用作一般營運資金。

該股將于明日(19日)于創業板挂牌上市。

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