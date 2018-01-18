加拿大升息一碼加幣沒甜頭 都是川普惹的禍？

FX168 財經今 (18) 日報導，加拿大央行在周三 (17 日) 的政策會議後宣布，將上調利率 25 個基點至 1.25%，符合市場預期，而這也是 2017 年 7 月以來的第三次升息，將利率上調到全球經濟衰退以來的最高水平，此外，加拿大央行並把 2018 年 GDP 上調到 2.2%、2019 年 GDP 上調到 1.6%；通膨方面，2018 年年均通膨上調到 2%、2019 年維持在 2.1%。

加央行聲明稱，儘管預計會隨著時間的推移經濟前景會支持提高利率，但仍有可能需要一些持續的貨幣政策寬鬆，以保持經濟接近潛在的通膨目標。管理委員會在考慮未來的政策調整時仍將保持謹慎，將以未來出爐的數據為指引，評估經濟對利率的敏感性、經濟能力的演變以及工資增長和通貨膨脹的動態方面。

加拿大央行宣布升息後，美元 / 加幣短線上漲近 130 點，刷新日高至 1.2531，但隨後迅速回落 140 點，至 1.2391 低位。

道明證券策略師 Mark McCormick 分析，加央升息不會對加幣產生很大幫助的原因在於，因為 NAFTA 下周將恢復談判，而且這一輪談判將面臨更大的風險。

報導指出，加拿大當地時間周四淩晨 00:15，加拿大央行總裁波洛茲將召開新聞發布會，如果他在聲明中使用非常謹慎的措辭，將導致市場對該央行今年再升息的預期降溫，從而帶來做空加幣的機會。

加拿大蒙特利爾銀行此前撰文指出，加拿大央行公布利率決議後，加幣可能會上漲，但在之後的新聞發布會中，可能會下跌。由於加拿大數據具有矛盾性，利率決議及貨幣政策報告可能會表現鷹派，推動加元上漲，但加拿大央行總裁波洛茲的發布會可能會表現鴿派，使得加幣下跌。該行預計美元 / 加幣最終將上漲 0.1% 至 1.2446。

加拿大央行總裁波洛茲。(圖：AFP)

德意志銀行認為，住房和北美自由貿易協定面臨的風險仍然是加拿大央行總裁波洛茲的「心頭夢魘」。他在 12 月的一次演講中承認家庭抵押貸款債務，特別是房屋凈值貸款（HELOCs）的上升，使他 「 夜不能寐 」 。

德意志銀行稱，加拿大經濟面對較高利率的脆弱性，應該會讓加拿大央行繼續比美國聯準會更謹慎行事。此外，正如波洛茲近幾個月來擔心的那樣，美國在接下來的幾個星期內可能撤出北美自由貿易協定，給加拿大經濟帶來巨大而且迫在眉睫的風險。

然而，加拿大成為了第一個在 2018 年升息的主要國家央行。今年初，投資者密切觀察世界各國央行，尋找異常寬鬆的刺激政策即將結束的跡象。日本央行意外調整資產購買計劃，在債市掀起波瀾；而部分歐洲央行官員也已呼籲到 9 月份結束購債計劃。