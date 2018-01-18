紐約匯市─Fed褐皮書公布後 美元恢復跌勢

聯準會 (Fed) 的褐皮書公布後，美元下跌，跌回了稍早的溫和漲幅。

加拿大央行今日調高利率至 1.25%，但提及北美自由貿易協定 (NAFTA) 協商存在有風險，美元兌加元因而震盪。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.1% 至 90.317。

美元下跌至 1.2391 加元，週二尾盤報 1.2435。在加拿大央行發表有關 NAFTA 風險的談話後，美元兌加元一度上漲。

歐元反彈上揚至 1.2266 美元，紐約週二尾盤報 1.2259。

英鎊上漲突破 1.39 美元，為自 2016 年 6 月英國脫歐投票以來，首度突破該關卡，最近價位報 1.3909 美元，週二尾盤報 1.3790。

週三，加拿大央行開啓了 2018 年升息的行動，調高利率一碼至 1.25%，符合預期。2017 年，加拿大央行亦二度升息。

加拿大央行說，加拿大，美國與墨西哥之間的 NAFTA 談判，讓經濟蒙上陰影。分析師認為，若 NAFTA 完全廢除，墨西哥將是最大輸家。上週，報導指出，加拿大政府官員說，民眾更加相信美國將正式退出這項貿易協定。

加拿大央行並說，在未來，寬鬆的貨幣政策可能仍有必要。

在紐約下午交易中，美元回檔下跌，聯準會 (Fed) 的褐皮書帶來壓力。該報告發現共和黨的稅改法案少有影響，但說央行今年仍將升息三次。

週三稍早，歐洲數據顯示，歐元區 12 月消費者物價指數上升 1.4%，11 月為上升 1.5%。歐盟通貨膨脹為 1.7%。歐元兌美元走低，而後反彈。分析師認為歐元下跌只是整理，而非漲勢結束。