蘋果幾乎匯回全數海外獲利 納稅380億美元 川普：美國勝利！

美國總統川普 (Donald Trump) 週三在推特上發文表示，蘋果 (Apple Inc) (AAPL-US) 將海外數百億美元現金匯回美國的決定，是「美國工人與國家的巨大勝利」。

川普推特

川普在推特上表示，「我承諾，我的政策會讓蘋果這一類企業將大量資金都帶回美國。稅改後能看到蘋果照做真是太棒了。」

蘋果週三意外宣布此舉，蘋果將把海外獲利匯回美國，預計將因此支付約 380 億美元稅金，且在未來五年將對美國經濟「貢獻」3500 億美元。

蘋果聲明中提到「蘋果已經是美國最大的繳稅企業，而這 380 億美元可能是這類稅金有史以來最高金額。」



報導指出，根據蘋果向美國證券交易委員會（SEC）申報的資料，截至 2017 年 9 月底，蘋果放在海外的現金高達 2523 億美元，以 380 億美元稅金折算，這意味蘋果準備把高達 97% 的海外現金搬回美國。

蘋果也宣布，未來 5 年資本支出將超過 300 億美元，約有 100 億美元將投資國內就業、製造和數據中心，欲創造 2 萬個新工作並創建一個新園區。蘋果補充，將花費 50 億美元創一個創意基金，是去年 CEO 庫克宣布的 10 億美元規模的 5 倍。



知情人士透露，在美國新稅制下，蘋果將向員工發行價值 2500 美元的股票紅利。