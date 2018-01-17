蘋果銀行？谷歌銀行？標普：科技巨頭「目前」不會威脅到傳統銀行業

根據評級機構標準普爾 (S&P Ratings) 的報告，谷歌 (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、Facebook (FB-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 對全球銀行不會構成威脅─至少目前為止。

根據這項最新的分析，支付是這些科技巨頭最可能給金融機構帶來最大破壞力的領域，但只是就長期而言。

分析師的報告發現：「雖然這些公司目前還沒有在手續費收入方面構成明顯的短期壓力，但我們認為，透過其其強大的客戶群和網絡，長期有可能會限制傳統銀行的支付服務收入。」

它補充說：「不過目前還看不到這些科技巨頭的競爭會對我們的銀行評級構成短期風險。」

科技巨頭短期內不會對傳統銀行造成衝擊 （圖: AFP）

標準普爾還表示，相信監管機制將會限制「科技巨頭」觸及客戶存款的程度，它們可能會把重點放在利基貸款上，比如為小型企業提供冠名的營運資本。

研究表示：「我們傾向認為它們不願意執行大量的技術標準和承受監管壓力來提供大規模的銀行等級服務。」

它的結論是：「傳統上由銀行提供的一些金融服務可能仍然不在科技巨頭的目標範圍之內，但其他有利可圖且進入壁壘較低的交易活動（如交易服務）可能讓銀行業面臨遠期的瓦解風險。」

英國和歐洲近日推出了新的監管規則，改變了人們透過開放式銀行 (Open Banking) 和支付服務指令修正案 (PSD2) 監管方式進行融資的方式。