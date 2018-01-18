〈兆豐又遭美國開罰〉重申無涉洗錢 將下調去年獲利 排名恐掉一名

針對兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀因洗錢防制缺失，再度遭美重罰 2900 萬美元 (約新台幣 8.57 億元)，除強調無涉洗錢情事之外，對於獲利影響部分，兆豐金副總林瑞雲表示，估計將調整兆豐金去 (2017) 年獲利數字，全年獲利恐怕從 266.2 億元下調至 257.6 億元，影響每股獲利約 0.06 元。

兆豐金去年全年稅後純益達 266.2 億元，EPS 1.96 元，因美國再度對旗下兆豐銀行重罰 8.57 億元影響，去年獲利將下調到 257.6 億元，EPS 也將降為 1.9 元，獲利排名將落於中信金 (2891-TW) 的每股 1.91 元之後，變成獲利第四名。

兆豐銀表示，美國聯邦儲備理事會 (FED) 下轄之美國聯邦儲備銀行 (FRB) 對兆豐銀美國地區分行進行 2016 年金融檢查，由於紐約分行、矽谷分行與芝加哥分行存在風險管理及遵循美國洗錢防制法規制度的缺失，已於 2018 年 1 月 17 日與 FED 及伊利諾州金融廳 (IDFPR) 簽署裁罰令 (下稱 FED 裁罰令)。

而裁罰令主要內容包含須支付 2900 萬美元罰鍰、提交改善計劃、委任獨立第三方機構就紐約分行 2015 年 1 月至 6 月間之美元清算交易進行檢視與回溯調查等。

兆豐銀指出，本次 FED 裁罰令所指缺失，源自 2016 年檢查報告，查核基準日早於 2016 年 8 月 19 日紐約州金融服務署合意令簽署日，均屬合意令簽署前已存在的防制洗錢制度缺失。並非本行於簽署合意令後新發生其他嚴重缺失，更無所謂涉及洗錢之情事。

兆豐銀表示，2015 年 3 月 NYDFS 對本行紐約分行進行年度例行業務檢查後，於 2016 年 2 月出具檢查報告並列出重大內控缺失，期間 FRB 曾派員前來本行溝通暸解，未獲滿意結果。據事後拜訪得知，當時 FED 即有準備對本行進行裁罰之意。

兆豐銀表示，董事長張兆順及總經理楊豊彥自 2016 年 9 月上任後，除積極進行改善計畫外，並多次主動拜訪 FRB 及分行所在州政府金融監理機關，包括紐約、芝加哥及舊金山等。歷次拜會時 FRB 雖對本行改善方向表示肯定，但對本行進行監理處分 (包括罰鍰) 決定方向並未改變，但仍持續竭力向 FED 爭取免罰。

而 FED 最終仍以 2016 年檢查報告的缺失涵括兆豐銀紐約、芝加哥及矽谷等三分行，均有防制洗錢之法令遵循缺失。

依美國法律規定，FED 裁罰令與合意令性質均屬行政罰而非刑事處分，且依金融主管機關慣例，FED 及州政府金融監理機關，均可同時對同一缺失進行裁罰，不因其他監理體系之主管機關業已裁罰即得豁免。

兆豐銀強調，於 2016 年 8 月 19 日簽署合意令後，積極進行各項改善計畫，宣導全員法遵文化、落實公司治理，並加強員工訓練，迄今投入之成本已逾新臺幣 10 億元。

其中，各項改善措施包括全面改組董事會，新任董、監事包括會計師、律師、財經學者及洗錢防制等專業人士，且全面檢討本行防制洗錢與法令遵循作業，進行組織改造，調整總行管理組織與增設專責管理單位，擴增法遵及洗錢防制人力，總管理處相關人員已達 170 人，並持續增加中。

兆豐銀表示，2016 年本行遭受 NYDFS 裁罰後，巴拿馬銀監局亦於 2016 年 9 月對巴拿馬地區分行進行全面查核，檢查報告指出公司治理、風險控管及洗錢防制等多項缺失，裁罰 125 萬美元罰鍰。

針對遭國外主管機關裁罰，引發社會輿情關注，兆豐銀表示，深感抱歉，並已戮力改善，後續將持續投入資源與人力，配合國外主管機關的規定與要求，落實執行改善計畫。