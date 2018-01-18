【統一證券】盤前分析－台積電法說佳音可期、指數有望再創新高



◆盤勢分析

美國聯邦政府關門議題終將化解，可視為短線政治干擾因素、無須憂慮，國內重量級法說會可望持續釋出利多訊息，且台股技術面偏多格局不變，後市表現仍值得樂觀期待。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。由於市場擔心美國國會若未能對財政年度支出協議達成共識，聯邦政府恐將關門，導致美股走弱；不過，政府關門危機的鬧劇已經上演多次，市場早習以為常，預期本次亦不例外，故關門疑慮可視為短期政治干擾，無須擔心。此外，美國 FED 於今日凌晨公布經濟褐皮書，內容提及稅改政策將提升企業獲利，並對美國經濟前景樂觀，有助於推升美股持續走強。

第二、台股重量級法說會陸續登場，繼大立光、南亞科、國巨等紛紛釋出利多訊息之後，將於今日登場之台積電備受期待，由於市場樂觀預期高速運算 (HPC) 與 3D 感測應用之需求增溫，將推升台積電 1Q18 營運淡季不淡，合併營收可望由季減 5% 至 10% 調升至僅季減 4%，並創歷年同期新高，加上金融業 2017 年獲利上看 5,500 億元，可望創歷史新高，皆有利台股後續表現。

第三、技術面觀察。昨日台股連續第四根紅 K 棒並再創 28 年新高，更突破 11,000 點大關，由於短中長期均線皆維持向上走揚、月線與季線黃金交叉、年線站上 10,300 點，搭配成交量能穩健增溫，KD 指標高檔不墜，多頭格局不變，指數仍可望再創新高。

第四、昨日盤面觀察。指標股台積電受法說會樂觀預期激勵，上漲 0.62%，帶動半導體族群揚智、旺宏、辛耘、日月光等皆漲逾 2%；傳產股與金融股為穩盤要角，營建族群鼎固 - KY 強勢漲停，鄉林、國揚、工信皆漲逾 3%；汽車類股在裕隆帶動下，和泰車、裕日車、中華均上漲；多數金融股如第一金、玉山金、華南金、元大金、開發金等皆收紅。

