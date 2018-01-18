台股盤前─外資搶紅包行情指數可望高檔震盪 市場等台積電再釋利多

台股持續往上攻，突破 11000 點整數關卡，寫下 27 年新高，外資狂掃百億元，大搶紅包行情，台積電 (2330-TW) 今 (18) 日下午將登場的法說會更是引來市場高度關注，將成為後勢再攻的重要關鍵，美股周三大漲，蘋果股價收高，對蘋概股的連動也值得觀察，另外台北國際電玩展月底將登場，相關族群表現也可關注，法人認為，景氣仍處上升循環，如果沒有無明顯系統性風險發生，盤勢仍偏正面，資金行情可望延續，但短線留意震盪風險。

台股昨 (17) 日面對 11000 點整數關卡，早盤呈現回檔整理，午盤過後由電子權值股帶領多頭反攻，推升指數翻紅，終場收 11004.8 點，上漲 18.69 點，再寫 27 年多來新高，成交值 1470.14 億元。

台股昨日三大法人土洋對作，外資大買 110.76 億元，但投信賣超 0.92 億元，自營商賣超 1.4 億元，合計三大法人買超 108.43 億元；期貨部分，三大法人僅自營商偏空，外資重新加碼多單 5531 口，淨部位多單又回升至 5 萬口以上，來到 52417 口。

元大高科技基金經理人吳宛芳表示，全球總經持續好轉，主要國家包括美國、歐洲、中國經濟持續向上，企業獲利上修，全球資金維持寬鬆，整體來看，景氣仍處上升循環，如果沒有明顯系統性風險發生，台股盤勢仍偏正面，預期個股表現會優於大盤。

吳宛芳建議，上半年留意具競爭優勢的產業，電子股仍將聚焦去年第 4 季及今年第 1 季毛利率成長的族群，及 2 月以後展望佳的產業，傳產則看好塑化、機械；電子股看好 AI、高速運算 / 高速傳輸、3D sensing、網通 / 物聯網、聲學、漲價概念 (被動元件、DRAM) 等族群。

美股周三收高，道瓊工業指數創新收盤記錄高，收盤首度站上 26000 點大關，終場收高 322.79 點或 1.25% 至 26115.65 點；Nasdaq 指數收高 74.59 點或 1.03% 至 7298.28 點；S&P 500 指數收高 26.14 點或 0.94% 至 2802.56 點；費城半導體指數收高 38.32 點或 2.89% 至 1364.29 點；蘋果宣布將匯回海外資金，未來 5 年為經濟貢獻達 3500 億美元，股價收高 1.7%，且拉抬科技股表現。

美股收高可說讓投資人吃下定心丸，法人認為，外資在期現貨上都同步加碼，目前並沒有看空的理由，在資金持續湧進台股下，推升指數持續創高，短線漲多已逢高連高上升線 (11000) 反壓，震盪難免，短線應提防過熱疑慮，短線漲多個股容易引發獲利了結賣壓。

台積電法說今日下午將登場，市場靜待可望再釋出正面利多消息，將是牽動後市的重要關鍵，今日還可留意蘋概股、遊戲股、低價股、漲價題材股的表現。