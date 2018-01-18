【大慶證券】投顧盤前－台股站上11000點  電子股領銜上攻



◆盤勢分析

昨日蘋果上漲，帶動科技股普遍走揚，美股收復前日黑 K，費半大漲 2.89%，道瓊、S&P 500 與 Nasdaq 再創歷史新高。在美國稅改激勵下，蘋果宣布，預計未來 5 年在美國本土投資逾 300 億美元，蘋果估計，若加計對美國本土供應商的採購金額，未來 5 年可望為美國經濟貢獻近 3500 億美元，此外，美企業財報較預期強勁，亦起推波助瀾之效，截至週三，已公布財報的 S&P 500 企業中有 78% 每股獲利優於預期，美股在基本面加持下，短線只要 10 日均線不破，創高格局不變。

昨日台股早盤受美政府關門疑慮下跌，所幸在台積電、日月光等上漲帶動下，指數終場上漲 18 點收在 11004 點，成交量 1486 億。昨日期指拉高結算，指數價量齊揚站上 11000 點，均線呈多頭排列，惟技術指標仍處高檔，短線上須留意調節壓力，不過只要 1/15 跳空缺口下緣 10899 點未遭回補，研判短多格局不變。反觀 OTC 今日雖在平盤附近震盪，但與集中市場相比位階相對低，技術指標也未過熱，只要沒出現帶量黑 K 跌破 1/16 低點 151.91，短線上將持續挑戰前高 153.47 點。

觀察盤面，昨日以電子股最為活躍，面板雙虎續漲，電池股在加百裕漲停激勵下買盤加溫，美琪瑪、康普、新普、西勝等同步上揚，另外，受惠電競題材的微星、技嘉、華碩等也有表現，先前漲幅較大的撼訊盤中一度由黑翻紅，顯示電子股快速輪動的態勢不變，同族群也會因位階高低而使走勢不同調。今日台積電舉辦法說，一旦釋出正面訊息，有助激勵半導體族群漲勢再起，此外，MWC 展即將在 2 月舉辦，在題材的帶動下，研判短線電子為主流態勢不變，3D 感測、IC 設計、5G、車電、電競、LED、AI、面板等，仍是可留意的焦點。傳產部分，鋼條相關的中鋼構、海光上漲超過 2%，水泥股在春節前工程高峰期，預拌混凝土出貨看增下，台泥與亞泥也有表現，台塑四寶維持在高檔震盪，進入旺季與原物料報價走升的類股，如塑化、鋼鐵、紡織等類股仍是可關注的族群，待股價整理後將重新加入輪動。

