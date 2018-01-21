〈觀察〉景氣好轉後 PCB設備廠加速搶「缺工」商機

隨著工業 4.0 趨勢成形，生產工廠自動化可有效節省人力，帶動 PCB 設備廠新商機所在，各設備廠瞄準中國大陸包含陸企或台商 PCB 廠所面臨的「缺工」商機，各廠將汰換舊機種，設備廠將搶攻新擴廠大訂單。

大陸 PCB 廠商近年擴產積極，不過人力供應短缺、流動性過高，造成 PCB 廠製程不順，尤其是春節後員工「返工率」高低難以掌握，最令廠商擔心，也因此各 PCB 廠對第 1 季業績難有效掌握，更重要的是，即使 PCB 廠自身有極佳「返工率」，但客戶端若有返工率不佳的狀況發生，恐也影響出貨。

事實上，包含深南電路、五株、汕頭超聲以及博敏等大陸大型 PCB 供應廠，設備採購需求正在提升中，主要是因其中部分大型 PCB 廠在上市前募資計畫取得大筆資金，必須依原提出的計畫進行擴廠，並消化 IPO 募集的資金，以取得更加自動化及省人力的設備，台商設備廠如志聖 (2467-TW)、AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 多在這方面搶商機。

過去，PCB 相關設備業者，多受困於 PCB 廠不見訂單就不投資設備的現況內，現階段受惠產業自動化程度加深，加上產業景氣翻揚，其中迅得 (6438-TW) 的市場能見度已達 2018 年第 2 季，目前迅得也加速該公司新廠擴建工程迎接訂單。